Анджелина Джоли вновь приехала на Украину с необъявленным визитом

Голливудскую актрису Анджелину Джоли, предположительно, вновь заметили на Украине. Накануне в местных соцсетях появились фото звезды в Тернополе, сообщает УНИАН.

По словам очевидцев, знаменитость якобы находилась в автомобиле и ехала в сопровождении охраны.

При этом СМИ 29 августа писали о возможном приезде Джоли во Львов. Позднее украинские паблики стали утверждать, что актрису уже заметили в городе.

Джоли неоднократно приезжала на Украину. В 2022 году она посещала Львов, а осенью 2025-го побывала в Херсоне и Николаеве. Предыдущая поездка актрисы сопровождалась большим вниманием СМИ. В августе 2026 года Life.ru вспоминал неоднократные визиты Джоли на Украину, в том числе её прошлогоднюю поездку в Херсон.