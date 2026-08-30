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30 августа, 11:04

Анджелина Джоли вновь приехала на Украину с необъявленным визитом

Обложка © Telegram / УНИАН Lite

Обложка © Telegram / УНИАН Lite

Голливудскую актрису Анджелину Джоли, предположительно, вновь заметили на Украине. Накануне в местных соцсетях появились фото звезды в Тернополе, сообщает УНИАН.

По словам очевидцев, знаменитость якобы находилась в автомобиле и ехала в сопровождении охраны.

При этом СМИ 29 августа писали о возможном приезде Джоли во Львов. Позднее украинские паблики стали утверждать, что актрису уже заметили в городе.

Джоли неоднократно приезжала на Украину. В 2022 году она посещала Львов, а осенью 2025-го побывала в Херсоне и Николаеве. Предыдущая поездка актрисы сопровождалась большим вниманием СМИ. В августе 2026 года Life.ru вспоминал неоднократные визиты Джоли на Украину, в том числе её прошлогоднюю поездку в Херсон.

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Владимир Озеров
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