Вдова Александра Абдулова появилась на дне рождения Ларисы Долиной

Вдова Александра Абдулова неожиданно появилась среди гостей на дне рождения Ларисы Долиной. Певица отметила 71-летие в кругу друзей и коллег, а редкий выход женщины в свет не остался незамеченным.

Кадры с торжества опубликовал телеграм-канал «Светский хроник». После смерти знаменитого артиста его супруга Юлия практически исчезла из светской хроники и лишь изредка посещает публичные мероприятия.

В июле Юлии исполнился 51 год. С Александром Абдуловым она официально оформила отношения в 2006-м, а в марте 2007 года у пары родилась дочь Евгения. Актёр ушёл из жизни 3 января 2008-го после тяжёлой болезни. На тот момент его жене было всего 32 года, а их дочери не исполнилось и года.

После трагедии Юлия сосредоточилась на воспитании Евгении и отказалась от активной публичной жизни. Она почти не даёт интервью и редко появляется на светских мероприятиях. Сейчас дочери Александра Абдулова 19 лет. Вместе с матерью она также нечасто выходит в свет, поэтому каждое появление семьи артиста вызывает особый интерес у его поклонников.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о Ларисе Долиной. Он усомнился в искренности жалоб певицы на финансовые трудности и призвал её прекратить просить у публики снисхождения.