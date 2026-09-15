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Опубликовано 15 сентября, 14:11

«Он прожил жизнь на 100%»: Вдова Патрика Суэйзи почтила память актёра в годовщину его смерти

Вдова Патрика Суэйзи почтила память актёра в годовщину его смерти

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lisaniemiswayze

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lisaniemiswayze

Вдова Патрика Суэйзи Лиза Ниеми почтила память актёра в годовщину его смерти. Она опубликовала редкий снимок с мужем и поделилась размышлениями о жизни и потере близкого человека.

На фотографии супруги позируют вместе возле частного самолёта. Публикацию Ниеми сопроводила словами о том, что время с любимыми людьми нельзя воспринимать как что-то само собой разумеющееся. По словам Лизы, жизнь может измениться в любой момент, однако это не должно становиться причиной для страха. Она отметила, что важно ценить каждый день и следовать своим мечтам.

«Патрик был бесстрашным. Он прожил жизнь на 100%. И она была сияющим бриллиантом», — написала вдова актёра.

Патрик Суэйзи умер 14 сентября 2009 года в возрасте 57 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Лиза Ниеми и Суэйзи были вместе более 30 лет. Они познакомились ещё в юности и оставались супругами до конца жизни актёра.

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Ранее Life.ru писал, что вдова Александра Абдулова неожиданно появилась среди гостей на дне рождения Ларисы Долиной. В июле Юлии исполнился 51 год. С Александром Абдуловым она официально оформила отношения в 2006-м, а в марте 2007 года у пары родилась дочь Евгения.

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Полина Никифорова
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