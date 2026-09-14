В Петербурге простились с вдовой композитора Андрея Петрова

Наталию Петрову, вдову известного композитора Андрея Петрова, похоронили рядом с мужем на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание прошло в некрополе «Литераторские мостки». Об этом сообщили в Фонде сохранения и развития творческого наследия композитора.

Церемония прощания с Наталией Петровой состоялась в воскресенье в Санкт-Петербурге. На ней собрались родные, друзья и коллеги музыковеда и журналиста. Смерть Наталии Петровой наступила 7 сентября. После церемонии её похоронили на «Литераторских мостках» рядом с супругом.

Значительную часть своей жизни Петрова посвятила сохранению памяти об Андрее Петрове. После его смерти она основала фонд, занимающийся развитием и популяризацией творческого наследия композитора. На протяжении многих лет организация проводит концерты, фестивали, а также российские и международные конкурсы, посвящённые жизни и произведениям музыканта.

Андрей Петров написал музыку к целому ряду известных советских и российских фильмов, среди которых «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон» и «Я шагаю по Москве». Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора Петрова появился в 2007 году. Организация продолжает проводить мероприятия, связанные с творчеством музыканта и сохранением его наследия.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Ниной Поповой состоялась в Московском драматическом театре имени Пушкина. Проститься с актрисой пришли её близкие, друзья и коллеги. Попова скончалась 7 сентября, ей был 81 год. Почти 60 лет её творческой биографии были связаны с театром имени Пушкина: после выпуска из Школы-студии МХАТ в 1966 году она присоединилась к его труппе.