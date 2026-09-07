Звезда «Пиратов XX века» и легенда карате: В Москве простились с Тадеушем Касьяновым

В Москве 6 сентября состоялась церемония прощания с одним из создателей советской школы карате Тадеушем Касьяновым. Отпевание прошло в храме Иконы Божией Матери «Знамение» в усадьбе Захарьино. Об этом пишет РЕН ТВ.

Почтить память заслуженного тренера России пришли его близкие, друзья, коллеги и ученики. Люди приносили красные розы и гвоздики. После церемонии Касьянова похоронили на Щербинском кладбище. Мастера не стало 4 сентября в возрасте 87 лет.

Он стоял у истоков Всесоюзной и Всероссийской федераций рукопашного боя и традиционного карате. За годы тренерской работы Касьянов воспитал не одно поколение спортсменов.

Широкой публике мастер боевых искусств был известен и благодаря кинематографу. В 1979 году он сыграл боцмана Матвеича в культовом советском боевике «Пираты XX века» и участвовал в постановке трюковых сцен. Также Касьянов снимался в картинах «Взлёт», «Набат», «Акция» и «В зоне особого внимания».

Накануне Life.ru сообщал о смерти Тадеуша Касьянова. За годы работы заслуженный тренер России воспитал более 40 мастеров спорта, среди которых были чемпионы СССР и России.