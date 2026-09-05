Умер легендарный советский каратист и актёр боевика «Пираты XX века»

Одного из создателей советской школы карате Тадеуша Касьянова не стало 4 сентября. Заслуженному тренеру России было 87 лет, сообщила Федерация карате России. Причина смерти мастера не раскрывается.

«4 сентября скончался Тадеуш Касьянов — человек-легенда, один из основоположников карате в СССР, мастер, который ставил сцены в культовом фильме «Пираты XX века», наставник целых поколений мастеров нашего спорта», — говорится в сообщении федерации.

За годы работы Касьянов воспитал более 40 мастеров спорта. Среди его учеников были чемпионы СССР и России. Он возглавлял Всероссийскую федерацию рукопашного боя и традиционного карате, писал книги и учебные пособия по единоборствам.

Касьянов запомнился и зрителям: в 1979 году он сыграл боцмана Матвеича в картине «Пираты XX века» и поставил для фильма трюковые сцены.

Ранее Life.ru рассказывал о судьбах актёров культового боевика «Пираты XX века», в котором Тадеуш Касьянов работал перед камерой и отвечал за постановку трюков.