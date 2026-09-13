Александру Розенбауму — 75: как врач скорой с гитарой стал голосом целого поколения

13 сентября Александру Розенбауму исполняется 75 лет. До большой сцены он работал врачом скорой помощи, а затем стал одним из самых узнаваемых авторов-исполнителей страны. Life.ru рассказывает, как медицина повлияла на его творчество, почему музыкант выбрал необычный гитарный строй, как появился легендарный «Вальс-бостон» и кто уже более полувека остаётся главным человеком в его жизни.

Как врач скорой помощи Александр Розенбаум стал звездой

Как врач скорой помощи Александр Розенбаум оставил медицину и стал известным певцом? Фото © Wikipedia / OlegPyko

Будущая звезда родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье медиков. Его родители познакомились во время учёбы в Первом медицинском институте. После выпуска молодых специалистов направили в восточноказахстанский Зыряновск, где прошли первые годы жизни Александра. С пяти лет мальчик учился играть на скрипке, позднее освоил фортепиано, а в подростковом возрасте взял в руки гитару. Первые аккорды ему показал гитарист Михаил Минин, живший по соседству с бабушкой Розенбаума. Уже в 16 лет Александр начал писать стихи и песни.

Несмотря на увлечение сценой, профессию он выбрал семейную и поступил в Первый Ленинградский медицинский институт. Получив специальность анестезиолога-реаниматолога, Розенбаум устроился на Первую подстанцию скорой помощи. Несколько лет он ездил на вызовы, дежурил ночами и ежедневно видел людей в минуты, когда от врача зависела их жизнь. Параллельно Розенбаум выступал на студенческих капустниках, играл в коллективах «Адмиралтейство», «Аргонавты», «Шестеро молодых» и «Пульс». Некоторое время он выходил на сцену под псевдонимом Аяров, составленным из первых букв имени, отчества и фамилии. В 1980 году музыка окончательно победила медицину, а спустя три года состоялся первый сольный концерт артиста. На профессиональную сцену Розенбаум пришёл примерно в 30 лет — уже сформировавшимся человеком, который успел получить серьёзную профессию и узнать жизнь не по книгам.

«Вальс-бостон»: история самой известной песни Розенбаума

«Вальс-бостон» Александра Розенбаума: история создания самой известной песни барда. Фото © ТАСС / Юлия Майорова

«Вальс-бостон» Александр Розенбаум написал в 1981 году. Согласно самой известной версии, музыкант остался ночевать у друга в Ленинграде, а утром сел за стоявший в квартире рояль. Бостоном называли появившуюся в конце XIX века разновидность медленного вальса. Однако композиция Розенбаума устроена хитрее, чем кажется. Несмотря на название, она написана не в традиционном для вальса размере три четверти, а в четырёхдольном. Танец в ней существует прежде всего как образ — плавный, немного призрачный и наполненный светлой грустью.

Песня вошла в концертную программу Розенбаума уже в первой половине 1980-х. Она звучала на записи «Концерта в Воркуте» 1984 года, а в 1986-м появилась в альбоме «Мои дворы». Позднее композицию услышали телезрители по всей стране, и «Вальс-бостон» окончательно превратился в визитную карточку артиста. Секрет песни оказался не в сложном сюжете, а в атмосфере. Розенбаум не рассказал историю конкретной пары и не назвал место действия, поэтому каждый слушатель мог увидеть в старом доме собственный двор, а в кружащейся осени — свою молодость. В 1998 году названием главного хита озаглавили целый музыкальный фильм о творчестве певца.

Жена Александра Розенбаума: история брака длиною более полувека

Александр Розенбаум и его жена Елена Савшинская: история брака длиною более полувека. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Первый брак Александра Розенбаума оказался ранним и продлился всего девять месяцев. Уже через год после расставания он женился во второй раз, на своей однокурснице Елене Савшинской. Свадьба состоялась в 1975 году, поэтому к 75-летию артиста супруги прожили вместе уже 51 год. Елена также связала жизнь с медициной и стала врачом-рентгенологом. В 1976 году у пары родилась дочь Анна, которая позднее получила профессию переводчика. Сегодня у Александра и Елены Розенбаум четверо внуков.

Почему Розенбаум играет на шестиструнной гитаре необычным строем

Почему Александр Розенбаум играет на шестиструнной гитаре в необычном строе Open G? Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Даже опытные гитаристы не всегда могут повторить звучание песен Розенбаума, просто подсмотрев расстановку его пальцев. Причина заключается в необычной настройке инструмента. Вместо стандартного строя шестиструнной гитары E–A–D–G–B–E музыкант использует Open G — D–G–D–G–B–D.

Такой строй происходит от русской семиструнной гитары, из которой словно убрали одну струну. Если провести рукой по всем открытым струнам, они уже образуют аккорд соль мажор. Благодаря этому инструмент звучит глубже и объёмнее, позволяет соединять мощные басы с протяжными аккордами и создаёт тот самый «раскатистый» тембр, по которому игру Розенбаума можно узнать почти мгновенно. Музыкант использует этот принцип и на шестиструнных, и на любимых двенадцатиструнных гитарах. При этом он играет без медиатора, сочетая удары большим и указательным пальцами и дополняя их глушением струн. В результате одна гитара может одновременно создавать ощущение ритма, басовой линии и полноценного аккомпанемента.

Свой метод Розенбаум подробно описал в книге «Дом с видом на соль мажор. Моя гитара», выпущенной в 2015 году. Это не просто техническая хитрость, а часть его авторского языка. Именно такой необычный строй помог музыканту найти собственный звук так же, как голос и тексты помогли найти собственный жанр.

Розенбаум отметит 75-летие на сцене: что известно о юбилейном концерте

Юбилейный концерт Александра Розенбаума в БКЗ «Октябрьский» к 75-летию певца. Фото © ТАСС / Юрий Ходзицкий

Свой 75-й день рождения Александр Розенбаум проведёт там, где привык отмечать самые важные даты, — на сцене. Юбилейный концерт состоится 13 сентября 2026 года в петербургском БКЗ «Октябрьский» и начнётся в 19:00. Этим выступлением зал откроет новый концертный сезон, а 14 сентября артист снова выйдет к зрителям на той же сцене.

В 75 лет Розенбаум по-прежнему сам держит штурвал своей жизни и, судя по плотной гастрольной афише, останавливаться не собирается. К слову, у легендарных песен бывают самые неожиданные истории рождения. Ранее Life.ru рассказывал, как случайная шутка про дешёвый дезодорант подарила название хиту Nirvana «Smells Like Teen Spirit».