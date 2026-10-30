Диск «Здоровье», обруч и гимнастика по радио: как в СССР занимались фитнесом

30 октября в России отмечают День тренера. Праздник предложила в 1999 году Федерация спортивной и художественной гимнастики России, и с тех пор этот день отмечает всё спортивное сообщество, хотя выходным он так и не стал. Персонального тренера у советского человека не было, абонемента в фитнес-клуб — тоже. Зато были радио, телевизор, обруч и загадочный диск на полу. Вспоминаем, как в СССР держали себя в форме без беговых дорожек, протеина и модных приложений.

Гимнастика по радио

Утренняя гимнастика по радио в СССР. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Утро миллионов советских семей начиналось с бодрого голоса из радиоточки. Уроки утренней гимнастики выходили на Всесоюзном радио ещё до войны, а вёл их диктор и методист Центрального института физкультуры Николай Гордеев. Для занятий не требовались ни спортивная форма, ни снаряды: хватало пары квадратных метров и включённого приёмника. Голос Гордеева знала вся страна, а в лицо его мало кто узнал бы. Так бывает и с актёрами, чьё лицо помнят все, а фамилию вспомнят единицы.

Зарядка прямо на работе

Производственная гимнастика на советских предприятиях. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1930 году власти признали физкультуру средством повышения производительности труда, и спорт пришёл на заводы и в конторы. С 1961 по 1991 год по будням ровно в 11 часов по первой программе Всесоюзного радио звучала «Производственная гимнастика». Рабочие выходили в проходы между станками, служащие вставали из-за столов и десять минут разминались. Как это выглядело в конторе, хорошо видно в фильме 1978 года «Уходя — уходи», где под радио разминается бухгалтерия.

Обруч, который сначала запретили

Обруч в СССР: от запрета до популярности. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пластиковый хулахуп пришёл из Америки: в 1958 году им увлеклись миллионы американцев. В СССР новинку поначалу встретили в штыки и объявили символом пустоты американской культуры. Новое в стране вообще принимали с подозрением: даже идею подбирать пары с помощью ЭВМ советская печать сначала раскритиковала. Со временем обруч всё же оказался в каждом доме. Первые советские обручи были плоскими и тяжёлыми, зато почти вечными: один такой мог служить нескольким поколениям женщин.

Диск «Здоровье»

Диск «Здоровье» в советских квартирах. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Плоский диск, который ещё называли «Грацией», был почти в каждой советской квартире. Пользовались им просто: вставали обеими ногами и поворачивали бёдра из стороны в сторону, а верх тела оставался неподвижным. Женщины верили, что тренажёр сделает талию тоньше. Современные врачи к диску относятся сдержанно и предупреждают, что долгие занятия перегружают колени. У многих он до сих пор лежит на антресолях рядом с бабушкиной шкатулкой, а старые украшения из неё стоит показать ювелиру.

Ритмическая гимнастика по телевизору

Передача «Ритмическая гимнастика» в СССР. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В конце 1984 года на экраны вышла программа «Ритмическая гимнастика», и по стране прокатилась мода на аэробику. Передача шла по воскресеньям утром и повторялась в будни, а до 1991 года вышло двенадцать сезонов. Вся страна повторяла движения за гимнастками на экране. Фирма «Мелодия» выпустила серию пластинок «Спорт и музыка» со сборником «Ритмическая гимнастика». Мужчины от экрана в эти минуты тоже не отходили.

Зарядка в песнях и кино

Утренняя зарядка в советской культуре. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Утренние занятия так прочно вошли в быт, что стали частью культуры. Владимир Высоцкий написал шуточную песню «Утренняя гимнастика» для спектакля Театра сатиры «Последний парад», и песня разошлась по всей стране. Зарядку делали в пионерских лагерях, на школьных переменах, в армии и на дачах. Советский фитнес держался на дисциплине и привычке: никто не спрашивал, хочется ли сегодня заниматься, ведь гимнастика начиналась по расписанию вместе с новостями.

Сегодня спортзалы есть почти в каждом районе, а персональный тренер давно стал обычной профессией. Но советский опыт по-прежнему работает: десять минут зарядки утром и короткая разминка посреди рабочего дня доступны каждому без абонемента. В День тренера можно поблагодарить своего наставника, а можно просто включить музыку и вспомнить упражнения из детства. Ностальгии много не бывает, поэтому заодно проверьте себя: сможете ли вы вспомнить восемь фильмов с Николаем Караченцовым по одному кадру.