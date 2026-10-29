Вайноне Райдер — 55: как бунтарка Голливуда 90-х вернулась благодаря «Очень странным делам» Оглавление Девочка из коммуны, ставшая лицом поколения: детство и дебют «Битлджус», «Хезерс», «Эдвард Руки-ножницы»: как Райдер стала звездой Роман с Джонни Деппом и другие истории Скандал 2001 года и пауза в карьере Возвращение: от «Звездного пути» до «Черного лебедя» «Очень странные дела»: почему Джойс Байерс изменила всё Что сейчас: «Битлджус Битлджус» и «Уэнсдей» Вопросы и ответы 29 октября Вайноне Райдер исполняется 55 лет. Как звезда 90-х пережила скандал и спад и вернулась к славе в «Очень странных делах». Вайноне Райдер 55: как звезда 90-х пережила падение и вернулась в самом громком проекте десятилетия. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Jordan Strauss, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

29 октября Вайноне Райдер исполняется 55 лет. Американская актриса, ставшая звездой в конце 1980-х, прошла путь от молодёжных фильмов до одного из самых обсуждаемых сериалов последних лет — «Очень странные дела». В её биографии были громкие премьеры, роман с Джонни Деппом, арест в 2001 году и период, когда ролей стало заметно меньше. Но Райдер смогла вернуться.

Девочка из коммуны, ставшая лицом поколения: детство и дебют

Вайнона Лора Горовиц родилась 29 октября 1971 года в городе Олмстед штата Миннесота. Её родители, Майкл Горовиц и Синтия Палмер, занимались литературой, близко общались с поэтами-битниками, с писателями Олдосом Хаксли и Чарльзом Буковски. Девочку назвали в честь соседнего города Уинона, а её младший брат Ури получил имя в честь космонавта Юрия Гагарина. Также у неё есть старшие единоутробные брат и сестра Шуньята и Джубал. Крёстным Вайноны стал психолог и исследователь психоделики Тимоти Лири. Позже она взяла фамилию Райдер — под впечатлением от музыки Митча Райдера, которую слушал отец.

Детство Вайноны мало напоминало жизнь будущей голливудской звезды. Семья жила в хиппи-коммуне на севере Калифорнии. Там не было телевизора и даже электричества, и девочка много читала при свече, особенно любила «Дракулу», «Джейн Эйр» и «Над пропастью во ржи».

Родители заезжали в школу за Вайноной на своём расписном хиппи-вэне, и девочка ужасно стеснялась — её травили и били одноклассники, говорили, что она «из цирка уродов», за короткую стрижку обзывали «мальчиком», а когда отрастила волосы — «ведьмой». Позже Горовиц перебрались в Петалуму недалеко от Сан-Франциско, там Вайнону перевели на домашнее обучение. В 12 лет она начала посещать курсы в театре-консерватории.

В кино она дебютировала в 1986 году: 15-летняя актриса сыграла в комедийной драме «Лукас» о жизни американских подростков. До этого, узнав, что режиссёр Дэвид Зельцер ищет героиню для нового фильма, Вайнона решила записать на кассету, как читает отрывок из «Над пропастью во ржи» и отправить её. Тогда роль она не получила, но потом Зельцер нашёл кассету в своём архиве и был так впечатлён, что пригласил в «Лукас».

«Битлджус», «Хезерс», «Эдвард Руки-ножницы»: как Райдер стала звездой

Вайнона Райдер часто играла «странных» девушек. Фото © кадр из фильма «Битлджус», режиссёр Тим Бёртон, сценаристы Ларри Уилсон, Уоррен Скаарен и др.

Первый большой успех пришел к Райдер в 1988 году, когда она сыграла Лидию Дитц в комедии Тима Бертона «Битлджус». Героиня в черной одежде, с мрачным взглядом и интересом к потустороннему миру не стремилась понравиться окружающим. Образ оказался настолько узнаваемым, что Лидия стала одним из символов жанра.

Год спустя она снялась в «Смертельном влечении». Райдер сыграла Веронику Сойер — девушку, которая оказывается втянута в опасную игру против популярных одноклассниц. Фильм не просто высмеивал школьные клише, но и затрагивал темы насилия, давления коллектива и желания принадлежать к группе. А в байопике о музыканте Джерри Ли Льюисе 1989 года она сыграла его юную жену.

В 1990 году актриса вновь встретилась с Бертоном на съемочной площадке «Эдварда Руки-ножницы». Ее Ким Боггс — одна из немногих, кто способен увидеть за необычной внешностью Эдварда человека. Картина укрепила репутацию Райдер как актрисы, которой подходят романтические истории с оттенком сказки и меланхолии. Артистка подтверждает звание «готической принцессы» — от природы светловолосая, она давно красит шевелюру в тёмный.

В «Дракуле» Фрэнсиса Форда Копполы Вайнона сыграла Мину Мюррей, в драме Мартина Скорсезе «Эпоха невинности» — Мэй Велланд, а в «Маленьких женщинах» — Джо Марч. За две последние работы Райдер была номинирована на «Оскар». Интересный факт: в «Дракуле» сцена венчания Мины и её возлюбленного, героя Киану Ривза, была не постановочной — приглашенный священник провел церемонию от начала до конца, и актриса шутит, что именно Ривз её настоящий муж.

В середине 1990-х актриса стала одним из лиц поколения, выросшего на альтернативной музыке, независимом кино и недоверии к глянцевым идеалам. Она была способна играть сложных героинь без стремления сделать их удобными для зрителя.

Её бунтарство проявлялось прежде всего в выборе ролей: Райдер соглашалась на истории о людях, которые не вписываются в общепринятые правила. При этом она не отказывалась и от крупных студийных проектов — например, сыграла в фантастическом фильме «Чужой: Воскрешение».

Роман с Джонни Деппом и другие истории

Отношения Вайноны Райдер и Джонни Деппа в начале 1990-х обсуждали не меньше, чем их фильмы. Актёры познакомились в 1989 году, а в 1990-м объявили о помолвке. Райдер тогда было 18 лет, Деппу — 26. Их пара быстро стала одной из самых заметных в Голливуде, а пресса ходила за ними буквально по пятам.

В честь возлюбленной Депп сделал татуировку Winona Forever — «Вайнона навсегда». После расставания он изменил надпись на Wino Forever. Их отношения продлились четыре года, в 1993 году они расстались. Среди причин называли давление СМИ и напряжённые графики съёмок.

После этого Райдер в течение трёх лет встречалась с рок-музыкантом Дэйвом Пирнером. В 1998 году она познакомилась с актёром Мэттом Деймоном, у пары завязался роман, продлившийся до 2000 года.

О личной жизни Вайноны долго не было ничего слышно. Лишь в начале 2010-х годов она вновь вступила в отношения, её избранником стал модельер Скотт Маккинлей Хан. Они так и не поженились, Райдер утверждает, что опасается развода, так как перед глазами у неё пример родителей, которые вместе почти полвека.

Скандал 2001 года и пауза в карьере

За что судили Вайнону Райдер. Фото © Getty Images / Bauer-Griffin/GC Images

В декабре 2001 года Райдер задержали в бутике в Беверли-Хиллз по подозрению в краже товаров. Впоследствии дело дошло до суда. В ноябре 2002 года присяжные признали актрису виновной в крупной краже и порче имущества, оправдав по обвинению во взломе с целью кражи. Стоимость товаров, фигурировавших в деле, составляла около 5 тыс. долларов. В ходе расследования также вскрылось, что Вайнона принимает препараты без одобрения врачей. Выяснилось и то, что у артистки клептомания.

В декабре 2002 года суд назначил Райдер три года условного срока, 480 часов общественных работ, штрафы и возмещение ущерба. Тюремного заключения не последовало. В апреле 2003-го судья положительно оценил выполнение общественных работ.

Скандал стал тяжёлым ударом по публичному образу актрисы. В прессе обсуждали не только судебное разбирательство, но и её личную жизнь, поведение и внешность. В последующие годы Райдер продолжала сниматься, но крупных ролей и внимания широкой аудитории стало меньше.

Подобные истории были и с другими звёздами, мы собрали семь случаев.

Возвращение: от «Звездного пути» до «Черного лебедя»

В 2000-х Райдер снималась в независимых картинах, участвовала в крупных франшизах и пробовала себя в разных жанрах. В 2000 году она снялась в мелодраме «Осень в Нью-Йорке», но картина провалилась в прокате, а её дуэт с Ричардом Гиром был номинирован на «Золотую малину». Спустя два года Райдер вновь была номинирована на данную антипремию, но на этот раз за фильм «Миллионер поневоле».

В 2009 году актриса появилась в фильме «Звёздный путь» в роли Аманды Грейсон. Следующим важным этапом стал «Черный лебедь» Даррена Аронофски (2010). В психологическом триллере актриса сыграла Бет МакИнтайр — балерину, чья карьера подходит к концу.

В тот же период она участвовала в озвучивании анимационных проектов Тима Бертона, включая «Франкенвини» (2012), и продолжала сниматься в независимом кино.

Путь назад Райдер начался с небольших ролей, подробнее о том, как вернулись после забвения другие звёзды — в нашем материале про камбэки.

«Очень странные дела»: почему Джойс Байерс изменила всё

Как Вайнона Райдер вернулась к громкой славе — «Очень странные дела» как камбэк. Фото © кадр из сериала «Очень странные дела», режиссёр/сценарист Мэтт Даффер и др.

В 2016 году платформа Netflix выпустила первый сезон сериала «Очень странные дела» — истории о пропаже мальчика, секретных экспериментах и сверхъестественных угрозах в небольшом американском городе 80-х. Райдер сыграла Джойс Байерс, мать Уилла, которая отказывается верить, что её сын погиб, и пытается найти его вопреки сомнениям окружающих.

Джойс не похожа на привычную кинематографическую мать, которая всегда знает, как поступить правильно. Она тревожится, ошибается, срывается и действует на пределе сил. Но её настойчивость оказывается важнее чужого скепсиса.

В заключительном сезоне история Джойс получает символическое завершение. В финальной схватке с Векной именно она наносит противнику решающий удар. Создатели сериала Мэтт и Росс Дафферы объясняли, что этот момент должен был принадлежать Джойс: ещё в первом сезоне она первой поверила, что с Уиллом происходит нечто необъяснимое, и начала действовать, когда остальные сомневались. Так актриса, игравшая юных и хрупких красавиц, перевоплотилась в борца со злом.

Что сейчас: «Битлджус Битлджус» и «Уэнсдей»

В 2024 году Райдер вернулась к роли Лидии Дитц в фильме «Битлджус Битлджус» — продолжении картины Тима Бертона 1988 года. Почти четыре десятилетия спустя героиня стала уже взрослой женщиной, но связь с ее прошлым никуда не исчезла. Теперь в центре истории оказывается и новое поколение семьи Дитц: дочь Лидии Астрид, которую сыграла Дженна Ортега.

Встреча Райдер с Ортегой стала своеобразным мостом между двумя эпохами. Для одних зрителей это возвращение героини из любимого фильма детства, для других — знакомство с актрисой, которую они знают прежде всего по сериалам и современным франшизам.

Следующим проектом, который связывает актрису с молодой аудиторией Netflix, стала третья глава «Уэнсдей». В феврале 2026 года стриминговый сервис объявил, что Райдер присоединится к актёрскому составу третьего сезона.

Вопросы и ответы

Что сейчас с Вайноной Райдер. Фото © ТАСС / Jordan Strauss

Сколько лет Вайноне Райдер?

29 октября 2026 года Вайноне Райдер исполняется 55 лет.

Были ли у Вайноны Райдер муж и дети?

Официально Вайнона Райдер не была замужем. Детей также у нее нет.

Кого играет Вайнона Райдер в «Очень странных делах»?

Вайнона Райдер играет Джойс Байерс — мать Уилла. Джойс становится одной из ключевых фигур истории: она не прекращает поиски сына несмотря ни на что.

Снимается ли Вайнона Райдер в «Уэнсдей»?

Да. В феврале 2026 года Netflix объявил об участии Вайноны Райдер в третьем сезоне «Уэнсдей». Актриса присоединилась к проекту в гостевой роли.

Какой рост у Вайноны Райдер?

Рост Вайноны Райдер — 161 см.

Почему расстались Вайнона Райдер и Джонни Депп?

Вайнона Райдер и Джонни Депп начали встречаться в 1989 году и расстались в 1993-м. Среди причин называли давление прессы, слишком юный возраст Вайноны и напряжённые графики.