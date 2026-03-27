Netflix представил полноценный трейлер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Премьера ожидается 23 апреля.

В мультсериале расскажут о событиях, происходивших между вторым и третьим сезонами оригинального шоу. В новом проекте появятся все ключевые персонажи знакомой зрителям вселенной.

Netflix выпустил трейлер анимационного сериала «Очень странные дела». Видео © YouTube / Netflix

Шоураннер анимационного сериала Эрик Роблес сравнил проект с «потерянным сезоном» оригинала. Он отметил, что, несмотря на анимационный формат, новая работа будет ощущаться как часть привычного мира Хоукинса.

«Этот материал без проблем можно было бы взять и превратить в игровую версию. Мы хотели вернуться в Хоукинс и сделать так, чтобы это воспринималось как потерянный сезон», — сказал Роблес.

Создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы ранее рассказывали, что хотели сделать проект в духе анимации, которую показывали по телевидению в 1980-е годы. По их словам, жанр мультипликации даёт команде абсолютную свободу.

Ранее стриминговый сервис HBO Max Nordic представил тизер телеадаптации книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Действие первого сезона развернётся вокруг событий «Философского камня». Премьера намечена на рождественские праздники 2026 года, хотя точная дата пока не раскрывается.