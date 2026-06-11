«Её нужно было убить»: Дэвид Харбор неожиданно оценил финал «Очень странных дел»

Актёр Дэвид Харбор заявил, что был готов попрощаться с «Очень странными делами» к моменту финального сезона. По его словам, история героев подошла к естественному пределу.

В интервью Variety Харбор сказал, что сериал прошёл с персонажами максимально возможный путь. На его взгляд, в какой-то момент авторы начали тонко повторять уже знакомые эмоциональные ходы.

«В какой-то момент у тебя как бы заканчивается сюжет», — сказал актёр.

Отдельно Харбор высказался о судьбе Одиннадцать. В финале героиня Милли Бобби Браун жертвует собой ради спасения мира, а её друзья надеются, что она могла каким-то образом выжить. Харбор считает, что такая концовка была логичной. По его словам, уже с самого начала было понятно: девочка со сверхъестественными силами не может просто жить обычной жизнью в Хокинсе.

«С самого начала сериала — ты должен убить её», — подчеркнул актёр.

При этом Харбор с иронией добавил, что всё может измениться, если Netflix понадобится повысить стоимость подписки. Тогда, пошутил он, зрителям могут представить новый сериал «Eleven». Для актёра завершение «Очень странных дел» стало концом большого этапа. Именно роль Хоппера сделала его мировой звездой, но теперь он хочет уйти от образа сурового защитника детей и вернуться к более сложным драматическим персонажам.

Ранее сообщалось, что финальный сезон сериала «Очень странные дела» стал лидером российского рейтинга сериалов за I квартал 2026 года. Проект набрал 15 948 баллов и занял первое место в ТОП-100.