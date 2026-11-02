Огромная площадь и необходимость дорогостоящего ремонта мешают продать подмосковную дачу Аллы Пугачёвой, которую певица подарила внуку Никите Преснякову. Особняк в деревне Малые Бережки ищет нового владельца уже больше трёх лет, несмотря на почти двукратное снижение цены. Причины отсутствия покупателей объяснил aif.ru агент по недвижимости Константин Муравьёв.

Сейчас дом оценивают примерно в 130 миллионов рублей. При этом расположение недвижимости эксперт считает удачным: участок находится на берегу Истры. Однако привлекательная локация не компенсирует недостатки самого здания, которое, по оценке специалиста, уже не соответствует современным запросам покупателей.

Главная проблема — площадь особняка, достигающая примерно 750 квадратных метров. Содержание такой недвижимости требует серьёзных расходов, а спрос на многометровые загородные резиденции снизился.

«Размер дома 750 квадратов — это очень много, это дорого обслуживать, содержать, ремонтировать. Сейчас даже богатые люди такие метражи не строят, в лучшем случае два этажа, причём второй этаж после переезда детей становится заброшенным», — отметил Муравьёв.

Дополнительным препятствием для продажи риелтор назвал состояние недвижимости. По его оценке, особняку необходим капитальный ремонт, стоимость которого может составить от 150 до 200 тысяч рублей за квадратный метр. Подобные затраты заставляют потенциальных покупателей иначе оценивать привлекательность предложения.

Муравьёв также напомнил, что владельцы дорогих объектов нередко начинают продажу с завышенной стоимости. Если желающих приобрести недвижимость не находится, цену постепенно корректируют в соответствии с реальным спросом.

Ранее Life.ru сообщал о новых проблемах с подмосковной недвижимостью Аллы Пугачёвой. В августе певица лишилась права на прибрежный участок возле особняка в деревне Малые Бережки. Речь идёт о территории у Истринского водохранилища, где расположена усадьба, подаренная Никите Преснякову. Из-за земельного спора под вопросом оказалась и дальнейшая судьба дорогостоящего имущества.