«Офис Моссада в РФ»: Неизвестные оставили провокационную надпись на заборе особняка Пугачёвой

Неизвестные оставили надпись «Офис Моссада в РФ» на заборе подмосковного особняка певицы Аллы Пугачёвой. Инцидент произошёл в деревне Малые Бережки Солнечногорского округа. Об этом сообщает SHOT.

Неизвестные разрисовали особняк Аллы Пугачёвой. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, надпись нанесли красной краской. В Сети также появились кадры, на которых человек в чёрной одежде с капюшоном расписывает ограждение. Кто именно это сделал и с какой целью, пока неизвестно.

Речь идёт об особняке на берегу Истринского водохранилища, который Пугачёва в 2014 году подарила своему внуку Никите Преснякову. Площадь дома составляет около 760 квадратных метров. Внутри расположены шесть спален, бассейн, хаммам, бильярдная и домашний кинотеатр.