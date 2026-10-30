«Офис Моссада в РФ»: Неизвестные оставили провокационную надпись на заборе особняка Пугачёвой
SHOT: Неизвестные разрисовали забор дома Пугачёвой в Подмосковье
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Неизвестные оставили надпись «Офис Моссада в РФ» на заборе подмосковного особняка певицы Аллы Пугачёвой. Инцидент произошёл в деревне Малые Бережки Солнечногорского округа. Об этом сообщает SHOT.
Неизвестные разрисовали особняк Аллы Пугачёвой. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, надпись нанесли красной краской. В Сети также появились кадры, на которых человек в чёрной одежде с капюшоном расписывает ограждение. Кто именно это сделал и с какой целью, пока неизвестно.
Речь идёт об особняке на берегу Истринского водохранилища, который Пугачёва в 2014 году подарила своему внуку Никите Преснякову. Площадь дома составляет около 760 квадратных метров. Внутри расположены шесть спален, бассейн, хаммам, бильярдная и домашний кинотеатр.
Ранее Life.ru рассказывал, что Алла Пугачёва лишилась прав на товарный знак «Кристина», зарегистрированный в честь дочери Кристины Орбакайте. Певица владела брендом с 1997 года и могла использовать его для выпуска одежды, ювелирных украшений, книг и других товаров. Однако срок действия регистрации истёк 25 апреля 2026 года, а шестимесячный период для её продления завершился 25 октября. По данным Mash, ранее артистка также утратила права на товарный знак «Баронесса фон Орбах».