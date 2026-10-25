Алла Пугачёва лишилась прав на товарный знак «Кристина», зарегистрированный в честь её дочери Кристины Орбакайте. Певица владела маркой с 1997 года, однако теперь её правовая охрана прекращена, сообщает Telegram-канал Mash.

Исключительные права позволяли артистке использовать название для выпуска самых разных товаров — от ювелирных украшений и одежды до книг, алкогольных напитков и табачной продукции. Регистрация также распространялась на ряд услуг.

Как ранее выяснил Life.ru, срок действия товарного знака заканчивался 25 апреля 2026 года. При этом правила Роспатента предусматривают возможность подать документы на продление ещё в течение шести месяцев после окончания регистрации. Этот период истекает 25 октября.

Причём за «Кристину» Пугачёвой уже приходилось бороться в суде. В 2020 году предпринимательница из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян потребовала разрешить ей использовать собственное имя для кондитерского бизнеса.

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск, поскольку певица не использовала марку для производства кондитерских изделий и оказания услуг общественного питания. Однако тогда Пугачёва лишилась защиты бренда лишь в этих сферах, сохранив права на остальные категории.

По информации Mash, это уже не первая подобная потеря артистки. В августе она также лишилась товарного знака «Баронесса фон Орбах», который был зарегистрирован ещё в 1997 году.