Алёна Апина проиграла суд «на миллион» из-за прав на песню «Не забывай»

Певица Алёна Апина не смогла взыскать миллион рублей с компании «Рестрим Медиа» за использование песни «Не забывай» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Никулинский районный суд Москвы 23 октября отказал певице в удовлетворении иска, сообщили в пресс-службе столичных судов.

Артистка утверждала, что ей принадлежит исключительное право на исполнение композиции, прозвучавшей в сериале. Претензии касались аудиовизуального произведения, опубликованного на интернет-ресурсе ответчика. Помимо компенсации, Апина просила взыскать 25 тысяч рублей судебных расходов. Также она требовала запретить компании создавать технические условия для распространения песни в составе сериала.

«Суд в удовлетворении исковых требований отказал», — говорится в сообщении. Таким образом, решение затронуло как денежные требования, так и требование о запрете распространения.

Ранее сообщалось, что судебные разбирательства с продюсером Максимом Фадеевым не помешали певице Линде включить «Ворону» в выступление на премии «Люди года — 2026». Артистка вышла на сцену для получения титула «Рок-легенда».