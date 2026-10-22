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Опубликовано 22 октября, 12:45

Певица Линда спела «Ворону» вопреки запрету продюсера Максима Фадеева

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов, Евгения Новоженина

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов, Евгения Новоженина

Судебные разбирательства с продюсером Максимом Фадеевым не помешали певице Линде включить «Ворону» в выступление на премии «Люди года — 2026». Артистка вышла на сцену для получения титула «Рок-легенда».

Помимо «Вороны», гости услышали «Мало огня» и другие известные композиции исполнительницы. О выступлении на фоне спора с продюсером организаторы церемонии рассказали в беседе с Общественной Службой Новостей.

По их словам, публика узнавала песни с первых нот, подпевала и встречала номера бурными аплодисментами. В оргкомитете сочли выступление убедительным подтверждением присуждённого певице титула.

«Музыка — наша сила»: Линда постарается продолжить концерты, несмотря на уголовное дело
«Музыка — наша сила»: Линда постарается продолжить концерты, несмотря на уголовное дело

Ранее Максим Фадеев объяснил конфликт с Линдой защитой авторских прав. Композитор заявил, что пытался урегулировать разногласия мирно, однако договориться не удалось. Он подчеркнул, что спор следует разрешать в правовом поле, опираясь на документы и экспертизы.

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Борис Эльфанд
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