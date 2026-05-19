«Музыка — наша сила»: Линда постарается продолжить концерты, несмотря на уголовное дело

Певица Линда (Светлана Гейман) впервые обратилась к поклонникам после допроса по уголовному делу о незаконном присвоении песен продюсер Максима Фадеева. Артистка поблагодарила фанатов за поддержку и заявила, что её команда продолжает готовить концерты, несмотря на трудности.

«Мы делаем всё возможное, чтобы каждый из вас смог прийти и получить ту энергию, за которой вы идёте на мои концерты. Музыка — это наша сила, это особенно важно сейчас», — написала Линда в соцсети.