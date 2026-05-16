Из свидетеля в фигурантку: Певица Линда может оказаться на скамье подсудимых

В громком деле о мошенничестве с авторскими правами на хиты Максима Фадеева может появиться новый фигурант. Адвокат Тимур Чанышев допустил, что певица Линда (Светлана Гейман) рискует из свидетеля превратиться в подозреваемую.

Сейчас основные обвиняемые — её директор Михаил Кувшинов и некая Дарья Шамова из ООО «Профит». Но если следователи получат доказательства, что артистка знала о схеме и получала от неё выгоду (деньги от концертов или отчислений), её статус может измениться.

Ключевым моментом станет экспертиза старых документов. Если она подтвердит подделку подписей Фадеева на договорах, певицу могут привлечь к ответственности. По словам Чанышева, после этого последует постановление о привлечении в качестве подозреваемой, затем предъявление обвинения и определение меры пресечения. Сам же конфликт юрист в беседе с ТАСС назвал типичной «войной за каталог» российского шоу-бизнеса.

«Сотрудничество Линды и Максима Фадеева закончилось давно. После расставания права на песни стали предметом спора. Фадеев утверждает, что его подписи подделали через компании, связанные с Линдой, и он долгие годы не получал отчислений», — пояснил он.

Ранее стороны судились в гражданском порядке, но это не решило проблему. Теперь дело уголовное. Итог может быть разным: реальные сроки, штрафы или возврат к гражданскому спору о деньгах. Всё зависит от того, пойдут ли фигуранты на сотрудничество со следствием.