Дробыш раскрыл, почему песни для Пугачёвой достались Орбакайте и стали хитами

Песни, предназначавшиеся Алле Пугачёвой, в итоге вошли в репертуар других исполнителей, рассказал музыкальный продюсер Виктор Дробыш. По его словам, часть этих композиций исполнила дочь Примадонны Кристина Орбакайте, с которой ему нравилось сотрудничать.

«В итоге те песни, которые я писал для Аллы Борисовны, исполнила либо Кристина Орбакайте, либо другие звёзды», — пояснил композитор в беседе с Общественной Службой Новостей.

Так произошло с песней «Свет твоей любви». Композиция органично звучала бы в исполнении Пугачёвой, однако досталась Орбакайте и стала одной из её лирических визитных карточек, чем автор остался очень доволен.