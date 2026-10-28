Дробыш раскрыл, почему песни для Пугачёвой достались Орбакайте и стали хитами
Продюсер Дробыш: Часть песен для Пугачёвой исполнила Орбакайте
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Вячеслав Прокофьев
Песни, предназначавшиеся Алле Пугачёвой, в итоге вошли в репертуар других исполнителей, рассказал музыкальный продюсер Виктор Дробыш. По его словам, часть этих композиций исполнила дочь Примадонны Кристина Орбакайте, с которой ему нравилось сотрудничать.
«В итоге те песни, которые я писал для Аллы Борисовны, исполнила либо Кристина Орбакайте, либо другие звёзды», — пояснил композитор в беседе с Общественной Службой Новостей.
Так произошло с песней «Свет твоей любви». Композиция органично звучала бы в исполнении Пугачёвой, однако досталась Орбакайте и стала одной из её лирических визитных карточек, чем автор остался очень доволен.
Ранее Виктор Дробыш заявил, что российской эстраде не нужна новая Примадонна. Он подчеркнул, что уважает талант коллег, но не видит необходимости возводить одного исполнителя на пьедестал: для творческих людей важнее музыка, чем звания и статус.