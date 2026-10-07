Дробыш сравнил поиск новой Примадонны с выбором директора мармеладного завода

Композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил, что российской эстраде не стоит искать новую Примадонну. По его мнению, современная музыкальная индустрия не нуждается в том, чтобы возводить одного исполнителя на пьедестал, передаёт РИА «Новости».

Дробыш отметил, что с уважением относится к таланту и творчеству коллег. Однако присваивать кому-либо статус главной звезды страны он считает излишним.

«А надо? Для меня это то же самое, что выбирать директора какого-то подземного мармеладного завода — я не понимаю, зачем нужно возводить кого-то на пьедестал», — заявил продюсер.

По словам Дробыша, для представителей творческих профессий важнее сама музыка, а не статус или звание. Поэтому, считает он, необходимости искать человека, который займёт место Примадонны, нет.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев оценивал перспективы Ларисы Долиной занять место Аллы Пугачёвой в качестве главной звезды российской эстрады. По его мнению, такой статус артистке должны присвоить сами слушатели, а не она сама, а главным показателем признания должны стать продажи билетов и миллионы прослушиваний.