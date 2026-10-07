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Опубликовано 7 октября, 14:18

Дробыш сравнил поиск новой Примадонны с выбором директора мармеладного завода

Виктор Дробыш заявил, что российской эстраде не нужна новая Примадонна

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alla_orfey

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alla_orfey

Композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил, что российской эстраде не стоит искать новую Примадонну. По его мнению, современная музыкальная индустрия не нуждается в том, чтобы возводить одного исполнителя на пьедестал, передаёт РИА «Новости».

Дробыш отметил, что с уважением относится к таланту и творчеству коллег. Однако присваивать кому-либо статус главной звезды страны он считает излишним.

«А надо? Для меня это то же самое, что выбирать директора какого-то подземного мармеладного завода — я не понимаю, зачем нужно возводить кого-то на пьедестал», — заявил продюсер.

По словам Дробыша, для представителей творческих профессий важнее сама музыка, а не статус или звание. Поэтому, считает он, необходимости искать человека, который займёт место Примадонны, нет.

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Дарья Денисова
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