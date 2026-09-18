«В каждой шутке есть доля шутки»: Критик оценил шансы Долиной стать новой примадонной

Статус новой примадонны Ларисе Долиной должны присвоить слушатели, а не она сама. Такое мнение высказал музыкальный критик Евгений Бабичев после шутки певицы о готовности занять место уехавшей Аллы Пугачёвой, если поступит соответствующее предложение.

По оценке эксперта, признание такого уровня должно подтверждаться продажами билетов и миллионами прослушиваний. Он усомнился, что популярность Долиной по этим показателям позволяет претендовать на негласный титул. Ещё одним препятствием можно считать реакцию публики на поведение звезды после квартирного скандала.

«В каждой шутке есть только доля шутки. В основном это сказано всё-таки с заделом всерьёз. Меня всегда очень смущало, когда человек сам про себя говорил, что достоин какого-то звания», — заявил критик в беседе с «Абзацем».

Ранее экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина предложила передать Ларисе Долиной статус примадонны. Она отметила многолетний сценический и жизненный опыт коллеги, а также её авторитет, несмотря на скандалы.