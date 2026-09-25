Пугачёва с дочерью Лизой засветилась на концерте солиста Modern Talking на Кипре

Алла Пугачёва вместе с 13-летней дочерью Лизой посетила концерт Томаса Андерса на Кипре. После выступления артист лично встретился с ними и опубликовал совместную фотографию в соцсетях. Концерт прошёл 24 сентября в Monte Caputo в Лимасоле.

Пугачёва пришла на выступление в синем комбинезоне и с ярким макияжем. После концерта Андерс назвал встречу с ней особенной честью и поблагодарил певицу и её дочь за визит. Артист также отметил многолетний вклад исполнительницы в музыку Восточной Европы.

«Я невероятно горжусь тем, что легендарная Алла Пугачёва посетила мой концерт на Кипре сегодня со своей дочерью Лизой, и мы встретились лично. Очень особенная встреча с одной из самых значимых артисток в Восточной Европе за последние 50 лет. Всё моё уважение! Спасибо, дорогая Алла – и дорогая Лиза – за этот незабываемый момент!», — написал Томас.

Ранее Life.ru писал о встрече Аллы Пугачёвой в Стамбуле с организатором мероприятий Ириной Заграничной. Она опубликовала совместный снимок с певицей и назвала вечер «незабываемым».

Также мы рассказывали, что Дитер Болен предложил Томасу Андерсу воскресить группу Modern Talking. По его мнению, прежние разногласия не должны мешать музыкантам снова поработать вместе и подарить поклонникам ещё одно воссоединение. Однако Андерс ответил отказом. Музыкант отметил, что не намерен возвращаться к прошлому.