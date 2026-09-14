Четверо мужчин в Стамбуле окружили Пугачёву, пока Галкин* отдыхал на пляже

Алла Пугачёва встретила поклонников во время прогулки по Стамбулу. Четверо мужчин узнали 77-летнюю певицу на улице, и она согласилась сделать с ними совместный снимок.

Фотографию опубликовал в своём блоге Макс Сотников. На кадре Пугачёва позирует в коричневой рубашке, белых брюках и кроссовках в окружении мужчин.

«Тот самый удачный случай, оказаться в один момент, в одном городе и в одном месте с легендарным человеком!» — написал он.

Снимок вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Один из комментаторов пошутил про «удачный случай» встретить в Турции «эмигрантку», другие поинтересовались, где в этот момент находился супруг певицы.

Максим Галкин* тем временем отправился на пляж вместе с дочерью Лизой. В соцсетях он показал селфи с ребёнком на отдыхе. Пугачёва же предпочла пляжу прогулку по городу.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва провела вечер в Стамбуле в компании Ирины Заграничной — организатора мероприятий из Одессы, которую пресса ранее называла предполагаемой любовницей Максима Галкина*. Певица прилетела в Турцию после двух месяцев отдыха в Юрмале. Снимок с 77-летней артисткой Заграничная сопроводила подписью о незабываемом вечере, там же появилось фото с Галкиным*.

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