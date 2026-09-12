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Опубликовано 12 сентября, 14:44

Пугачёва провела незабываемый вечер с украинской «любовницей» Галкина* в Турции

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_zagranychnaya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_zagranychnaya

Алла Пугачёва после двух месяцев в Юрмале приехала в Стамбул, где встретилась с организатором мероприятий из Одессы Ириной Заграничной, которую в СМИ ранее называли «предполагаемой любовницей» Максима Галкина*. Совместный снимок с 77-летней певицей Заграничная опубликовала в личном блоге.

«Просто незабываемый вечер», — написала она, показав также фотографию с Максимом Галкиным*.

Заграничная ранее работала музыкальным продюсером и занималась продвижением Кирилла Туриченко, впоследствии ставшего участником группы «Иванушки International». Позже она сосредоточилась на организации мероприятий, в том числе свадеб.

С Галкиным* организатор познакомилась на одном из свадебных банкетов в Италии, где артист выступал перед гостями. В дальнейшем Заграничная принимала участие в организации его гастролей по США.

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Ранее Life.ru рассказывал о первом приезде 77-летней Аллы Пугачёвой в Турцию вместе с Максимом Галкиным*. В опубликованном супругом видео певица призналась, что прежде ни разу не бывала в стране.

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* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России

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Наталья Афонина
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