Галкин* впервые привёз 77-летнюю Пугачёву в Турцию

77-летняя Алла Пугачёва впервые в жизни приехала в Турцию. Певица вместе с супругом Максимом Галкиным* проводит время в Стамбуле, а кадрами поездки юморист поделился в соцсетях.

На видео Алла Борисовна сидит за столом у панорамных окон и беседует с мужем. Певица призналась, что, несмотря на многолетнюю гастрольную жизнь, прежде ни разу не бывала в Турции.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru*

«Шикарные виды. Никогда не была в Турции. Первый раз здесь», — рассказала Пугачёва.

После разговора Галкин* перевёл камеру на открывающуюся перед ними панораму Стамбула и Босфора. Судя по ролику, супруги остановились в месте с видом на историческую часть города.

Ещё несколько дней назад Галкин* отдыхал без супруги в Бразилии. По данным Life.ru, поездка шоумена могла обойтись примерно в 3 млн рублей: он останавливался в дорогих отелях Рио-де-Жанейро и летал бизнес-классом.

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