Галкин* спустил 3 млн рублей и заработал клеймо изменника во время отпуска без Пугачёвой

Максим Галкин* потратил около 3 миллионов рублей на отпуск в Бразилии, куда отправился без своей супруги Аллы Пугачёвой. Это выяснил Telegram-канал SHOT.

Юморист сначала остановился в пятизвёздочном отеле Emiliano Rio с видом на океан, номер в котором стоит около 100 тысяч рублей в сутки, а затем перебрался в более статусный отель Fasano на первой линии Ипанемы. За люкс там Галкин* заплатил ещё 718 тысяч рублей.

Перелёт бизнес-классом туда и обратно обошёлся в 850 тысяч рублей. В течение всей поездки за юмористом следовал личный рилс-мейкер, который снимал 50-летнего Галкина* в разных позах для соцсетей. Расходы на проживание, перелёт и работу фотографа-видеографа потянули ещё на 1 миллион рублей. Общая стоимость бразильского трипа составила минимум 2,6 миллиона рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что Максима Галкина* заподозрили в изменах Алле Пугачёвой из-за снимков с отдыха. Пока певица восстанавливалась после перелома бедра, юморист уехал в Бразилию и публиковал фото в очень маленьких плавках.

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