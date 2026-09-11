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Опубликовано 11 сентября, 13:55

Портфель Примадонны: У Пугачёвой вслед за Галкиным* нашли бизнес на Кипре

Пугачёва оказалась совладелицей совместного бизнеса с Галкиным* на Кипре

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

У Аллы Пугачёвой обнаружился кипрский бизнес, связанный с управлением недвижимостью. Основной вид деятельности обеих структур — покупка движимого и недвижимого имущества и управление им. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на учредительные документы двух компаний — Omnitotal и Omnideal, зарегистрированных в феврале 2025 года.

С марта 2026 года директором обеих компаний является Максим Галкин*. Согласно документам, Omnideal Ltd принадлежит Пугачёвой, а Omnitotal — Галкину*. В графе «профессия» у обоих указан статус предпринимателя, в строке «гражданство» — Кипр. Там же указан адрес регистрации: элитный жилой комплекс One Tower на проспекте 28 Октября в Лимасоле. Речь идёт о квартире с тремя спальнями на пятом этаже небоскрёба, стоимость лотов в котором достигает €33 млн.

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Инвестиции без шуток: Галкин* возглавил две компании на Кипре

Эксперты не исключают, что апартаменты оформлены на одну из этих компаний — такая схема позволяет сдавать элитную недвижимость в аренду и легально подтверждать доход перед европейскими налоговыми органами.

По данным СМИ, Пугачёва и Галкин* получили гражданство Кипра ещё в 2017 году в рамках инвестиционной программы «золотой визы», вложив более €2 млн в дом у моря. Изначально Галкин* отрицал эту информацию. В марте 2022 года супруги уехали из России в Израиль, где провели около двух лет.

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Ранее сообщалось, что 77-летняя Алла Пугачёва впервые в жизни приехала в Турцию — вместе с супругом Максимом Галкиным* она проводит время в Стамбуле. Юморист поделился кадрами поездки в соцсетях. На видео певица сидит за столом у панорамных окон и признаётся мужу, что, несмотря на многолетние гастроли, прежде в Турции не бывала.

Больше новостей о Примадонне — в разделе «Алла Пугачёва» на Life.ru.

* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России

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Анастасия Никонорова
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