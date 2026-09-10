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Опубликовано 10 сентября, 06:44

Инвестиции без шуток: Галкин* возглавил две компании на Кипре

Галкин* подался в инвесторы на Кипре и возглавил сразу две компании

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru*

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин* возглавил две компании на Кипре, которые могут заниматься покупкой недвижимости, автомобилей и управлением активами. Об этом узнал SHOT.

По данным журналистов, 17 марта артист стал директором и секретарём компаний OMNITOTAL LIMITED и OMNIDEAL LIMITED, зарегистрированных в Лимасоле в феврале 2025 года.

До этого структуры находились под управлением компаний группы Patrician, которая занимается сопровождением сделок с активами, трастами и недвижимостью состоятельных клиентов. Руководитель группы Ставрос Павлоу ранее работал с российскими бизнесменами и участвовал в крупных сделках. Теперь, по данным SHOT, обе компании перешли под управление Галкина*. Через них возможно владение активами, а также покупка и продажа недвижимости и автомобилей.

Ранее сообщалось, что артист потратил более 2,6 млн рублей на отдых в Бразилии, где останавливался в пятизвёздочных отелях и путешествовал бизнес-классом. Его даже заподозрили в изменах Алле Пугачёвой из-за снимков с отдыха. Пока певица восстанавливалась после перелома бедра, юморист уехал в Бразилию и публиковал фото в очень маленьких плавках.

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*Включен в список иностранных агентов Минюста России.

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Андрей Бражников
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