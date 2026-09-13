Галкин* после смены имиджа стал любимцем у представителей ЛГБТ**

Максим Галкин* стал получать предложения провести зарубежные свадьбы и корпоративы, которые организуют для ЛГБТ**-пар. Стоимость его участия, как утверждает Mash, начинается от 150 тысяч евро за 40-минутное выступление с учётом райдера и бытовых расходов.

Интерес к артисту вырос после того, как с начала прошлого года он начал активно менять образ и работать над внешностью. Его публикации в соцсетях сейчас собирают миллионы просмотров и лайков.

Российские организаторы такие мероприятия не проводят, однако зарубежные агентства готовы рассматривать подобные заказы. В частности, ЛГБТ**-пары, по данным Mash, всё чаще выбирают Францию для свадеб и других торжеств.

Организаторы считают, что российские ведущие пользуются спросом благодаря опыту работы с большими мероприятиями. Одним из самых востребованных имён называют Галкина*, а следом за ним — Ивана Урганта.

«Русские ведущие справятся намного лучше — французы так провести не смогут», — пишут иностранцы.

При этом Галкин*, по данным издания, согласен далеко не на каждое предложение. Артист может приехать на торжество и поздравить пару, однако отказывается от участия, если не уверен в полной конфиденциальности мероприятия. Как утверждается, причиной стали опасения из-за повышенного внимания к его образу после преображения.

Ургант, как пишет Mash, также подходит к подобным предложениям осторожно. Перед согласием он запрашивает у заказчиков ФИО и род занятий. При этом ведущий уже получал такие предложения и, по информации организаторов, соглашался их проводить.

Ранее Максим Галкин* стал директором и секретарём двух зарегистрированных на Кипре компаний — OMNITOTAL LIMITED и OMNIDEAL LIMITED. Структуры могут использоваться для управления активами, а также покупки и продажи недвижимости и автомобилей; ранее ими управляла группа Patrician, сопровождающая сделки состоятельных клиентов.

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