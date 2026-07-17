«Мой взор обращён в будущее»: Томас Андерс отклонил предложение Дитера Болена возродить Modern Talking

Бывший участник дуэта Modern Talking Томас Андерс отказался от предложения экс-коллеги Дитера Болена возродить легендарный коллектив. Соответствующее заявление он сделал в своём личном блоге.

«Совместное возвращение на сцену для меня не стоит на повестке дня. <…> Я горд и благодарен за огромный успех Modern Talking и за многих, многих поклонников, которые следовали за нами на протяжении всех этих лет и которые остаются верными нам по сей день. <…> Но в то же время я счастлив и горд тем, что после нашего расставания 23 года назад я успешно построил собственную карьеру. Мой взор со многими новыми идеями обращён в будущее», — написал Андерс.

Артист уточнил, что сейчас полностью сосредоточен на подготовке к гастрольному туру по Германии, где на сольных выступлениях он и так регулярно исполняет хиты Modern Talking. Бывшему партнёру Дитеру Болену Андерс пожелал всего наилучшего и успехов в его будущих проектах.

Коллектив появился в Западном Берлине в 1984 году и стремительно завоевал мир после выхода дебютного сингла You’re My Heart, You’re My Soul. В 1987 году дуэт распался, однако спустя 11 лет ненадолго воссоединился для записи нового материала и выступлений, окончательно прекратившихся в 2003 году. Modern Talking остаётся самым коммерчески успешным проектом в истории немецкой музыки с глобальными продажами, превышающими 200 миллионов копий.

Напомним, в интервью газете Bild сооснователь легендарной группы Modern Talking Дитер Болен признался, что готов поставить точку в давней вражде и возродить дуэт с Томасом Андерсом. 72-летний музыкант заявил, что больше не держит зла на бывшего партнёра. По его словам, Андерс не является ему другом, однако внутренней злобы артист не испытывает, поскольку все негативные эмоции улетучились с годами. Болен подчеркнул, что феноменальный интерес к наследию группы никуда не делся: компания Live Nation регулярно выступает с инициативами организовать совместные концерты, поставить мюзикл или даже снять документальную ленту об истории Modern Talking.