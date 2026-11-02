Следующая девушка Джеймса Бонда должна быть не просто красивой спутницей суперагента, а самостоятельной героиней, которой ещё придётся заслужить внимание. Такой подход к обновлению знаменитой франшизы предложила актриса Трина Паркс, известная по фильму «Бриллианты навсегда». И подходящую кандидатуру она уже нашла — Сидни Суини.

В беседе с The Telegraph 79-летняя артистка заявила, что звезда «Эйфории» могла бы отлично вписаться в мир агента 007. Паркс отметила её актёрский диапазон, уверенность в себе и внешность в духе классического Голливуда.

«Сидни прекрасно справилась бы», — считает актриса. По её словам, современному зрителю интереснее наблюдать за женщиной, которая способна противостоять Бонду на равных, а не просто поддаваться его обаянию.

Сама Паркс знает эту франшизу не понаслышке. В 1971 году она снялась вместе с Шоном Коннери, сыграв опасную противницу супершпиона по имени Тампер. Тогда артистка стала первой темнокожей исполнительницей женской роли в бондиане.

Теперь она выступает за изменение привычной романтической линии. По мнению Паркс, времена, когда женщины легко оказывались в объятиях агента 007, должны остаться в прошлом. В новых фильмах знаменитому шпиону стоило бы самому добиваться расположения избранницы.

Между тем участие Суини в продолжении пока официально не подтверждено. По данным зарубежной прессы, среди возможных претенденток также обсуждают Зендею и Маргарет Куолли. Не определён публично и исполнитель главной роли: в сообщениях СМИ фигурируют Каллум Тёрнер, Джош О'Коннор и Джек Лауден.

Режиссёром следующего фильма назначен Дени Вильнёв. Однако окончательный состав актёров создатели картины пока не представили.

К моменту обсуждения новой экранной партнёрши главная мужская роль ещё оставалась предметом слухов, однако 16 ноября стало известно, что Роберт Паттинсон выбран на роль агента 007.

Смена актёра в бондиане уже не раз сопровождалась спорами о том, каким должен стать знаменитый шпион. В октябре Life.ru напоминал, что британский режиссёр Дэнни Бойл ещё в 2018 году отказался от работы над фильмом об агенте 007 из-за разногласий по сценарию. Бойл также участвовал в создании знаменитой сцены открытия Олимпиады-2012, где королева Елизавета II появилась рядом с Дэниелом Крейгом в образе Джеймса Бонда.