Мать готовила его в священники, а он снял «На игле»: 7 безумных фактов о Дэнни Бойле в честь юбилея

20 октября Дэнни Бойлу исполняется 70 лет. Британский режиссёр снял «На игле», «28 дней спустя» и «Миллионера из трущоб», который принёс ему «Оскар» за режиссуру, а ещё поставил церемонию открытия Олимпиады в Лондоне. При этом в юности Бойла всерьёз готовили к службе в церкви, и до семинарии ему оставался один шаг. Мы вспомнили, как сын ирландских католиков из рабочей семьи стал одним из самых смелых режиссёров мира и почему он отказался от рыцарского титула.

Алтарник из Рэдклиффа

Дэнни Бойл в детстве: путь от алтарника к кино. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дэнни Бойл родился 20 октября 1956 года в Рэдклиффе под Манчестером. Его отец Фрэнк вырос в семье ирландских католиков, мать Энни приехала из ирландского графства Голуэй. Восемь лет мальчик прислуживал в церкви алтарником, и мать видела в нём будущего священника. В 14 лет Бойл собирался перейти в семинарию, но местный священник отговорил его. Позже режиссёр шутил, что так и не понял, кого тот спасал: подростка от церкви или церковь от него.

Театр, BBC и чужой «Слон»

Вместо семинарии Бойл учился английской литературе и драме в Уэльсе, в университете Бангора, и ставил студенческие спектакли. После учёбы он работал в театральной труппе Joint Stock, а в 1982 году перешёл в лондонский театр «Ройал-Корт». Позже Дэнни Бойл сделал пять постановок для Королевской шекспировской компании. В 1987 году он стал продюсером BBC в Северной Ирландии и выпустил скандальный фильм Алана Кларка «Слон», а затем снимал эпизоды детективного сериала «Инспектор Морс».

Дебют с Макгрегором и культовые «На игле»

Дэнни Бойл и Юэн Макгрегор: «Неглубокая могила» и «На игле». Фото © Кадр из фильма «На игле», режиссер Дэнни Бойл, сценаристы Джон Ходж, Ирвин Уэлш

В кино Бойл пришёл почти в сорок лет. Его дебютом стала чёрная комедия «Неглубокая могила» 1994 года о трёх соседях по квартире и чемодане с деньгами. Главную роль сыграл молодой Юэн Макгрегор, и этот союз режиссёра и актёра сделал обоих знаменитыми. Уже через два года они выпустили «На игле» по роману Ирвина Уэлша о компании эдинбургских наркоманов. Рваный монтаж, чёрный юмор и музыка Игги Попа и Лу Рида превратили фильм в символ поколения девяностых.

Дэнни Бойл не боялся шокировать: зрители до сих пор вспоминают сцену, где герой Макгрегора ныряет в самый грязный туалет Шотландии. При этом фильм никогда не выглядел пропагандой наркотиков, он скорее пугал, чем манил. В своё время кинематограф уже не раз переживал подобные скандалы, и сегодня многие из них кажутся безобидными. Life.ru собрал некогда шокирующие сцены из классики кино, от перчатки Риты Хейворт до «Чужого», и рядом с ними фильм Бойла смотрится вполне достойно.

«Пляж» и ссора с лучшим другом

После успеха Бойла позвал Голливуд. Юэн Макгрегор снялся в трёх первых фильмах режиссёра и был уверен, что сыграет главную роль и в «Пляже» по роману Алекса Гарленда. Но студия получила Леонардо Ди Каприо, звезду «Титаника», и Макгрегор узнал о замене последним. «Пляж» 2000 года окупился в прокате, но критики его разгромили, а друзья не общались почти десять лет. Помирились они в 2009 году, когда Макгрегор вручил Бойлу премию BAFTA. Позже режиссёр признал, что с актёром обошлись неуважительно.

Зомби не по канону

«28 дней спустя» Дэнни Бойла. Фото © Кадр из фильма «28 дней спустя», режиссер Дэнни Бойл, сценарист Алекс Гарленд

После разгромных рецензий Дэнни Бойл вернулся в Британию и снял на скромный бюджет «28 дней спустя» 2002 года. Велосипедный курьер приходит в себя в больнице и видит пустой Лондон, а заражённые вирусом люди не бредут, как в старых фильмах, а несутся за жертвой. Картина окупилась многократно, вернула режиссёру репутацию и вдохнула новую жизнь в жанр. Позже Бойл снял космическую драму «Пекло» о полёте к угасающему Солнцу.

Через двадцать с лишним лет режиссёр вернулся к собственной вселенной. Летом 2025 года вышел фильм «28 лет спустя», который открыл новую трилогию и получил хорошие отзывы. Вторую часть, «Храм костей», в январе 2026 года снимала уже Ниа Дакоста, а Бойл остался продюсером. Фантастику любили и у нас: советские режиссёры тоже умели показывать будущее так, что кадры помнят десятилетиями. Проверьте себя и попробуйте назвать семь советских фантастических фильмов по одному кадру.

Восемь «Оскаров» за историю из трущоб

Главным триумфом Дэнни Бойла стал «Миллионер из трущоб» 2008 года. Юноша из бедного квартала Мумбаи доходит до финала телевикторины, а на каждый вопрос отвечает воспоминаниями о своей тяжёлой жизни. Главную роль сыграл молодой Дев Патель из британского сериала «Молокососы», а сорежиссёром в Индии стала Лавлин Тандан. Фильм получил восемь «Оскаров», в том числе как лучший фильм, а Бойл забрал статуэтку за режиссуру. Через два года он снял «127 часов» с Джеймсом Франко.

Музыка в фильмах Бойла всегда играет одну из главных ролей. В 2019 году он снял комедию «Вчера» о музыканте, который просыпается в мире, где никто не слышал песен The Beatles. А в 2022 году вышел его мини-сериал «Пистолет» о панк-группе Sex Pistols. Истории групп, которые пережили смену солистов и десятилетия моды, интересны и на нашей сцене. Life.ru вспоминал, как «Браво» пережило Агузарову, Сюткина и четыре десятилетия к 65-летию Евгения Хавтана.

Королева, Бонд и отказ от рыцарства

Дэнни Бойл, Олимпиада 2012 и отказ от рыцарства. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В 2012 году Дэнни Бойл поставил церемонию открытия Олимпиады в Лондоне. Самым ярким моментом стал короткий фильм, где Елизавета II сыграла саму себя рядом с Дэниелом Крейгом в образе Джеймса Бонда. Королева согласилась сразу, а прыжок с парашютом над стадионом выполнил каскадёр. В конце того же года Бойл отказался от рыцарского титула: он хотел оставаться равным гражданином. А в 2018 году режиссёр ушёл с постановки фильма о Бонде из-за спора о сценарии.

В сентябре 2026 года новым фильмом Дэнни Бойла «Чернила» открылся Венецианский кинофестиваль. Это история о том, как Руперт Мёрдок в 1969 году купил британскую газету The Sun и сделал её самым продаваемым таблоидом страны. В 70 лет режиссёр по-прежнему берётся за острые темы: от наркоманов Эдинбурга и зомби до трущоб и газетных войн. А если после его безумных фильмов захочется чего-то родного и тёплого, вспомните семь российских сериалов нулевых, которые мы обожали всей страной.