«С удовольствием пригласила бы»: Анна Пересильд мечтает о кино с Ваней Дмитриенко

Анна Пересильд призналась, что не всегда довольна собственной внешностью, а ещё рассказала о необычном трюке на съёмках и желании сыграть в одном фильме с Ваней Дмитриенко. Личными переживаниями и творческими планами актриса поделилась в интервью Кино Mail.

17-летняя Анна мечтает о семейном фэнтези, где вместе с матерью Юлией Пересильд и сестрой Марией они сыграли бы супергероинь. А певца Ваню Дмитриенко, с которым она уже записывала музыку, артистка с удовольствием пригласила бы в кино — будь то сказка, комедия или драма.

17-летняя звезда уже сыграла главную роль в комедии «Без оглядки» Наталии Кончаловской. С постановщицей она уже встречалась на площадке «Первого снега», но теперь, по словам Пересильд, работает гораздо самостоятельнее и может предлагать режиссёру собственные идеи.

Больше всего девушке запомнился эпизод, в котором её героиня выпрыгивает из окна и показывает неприличный жест. Снимали сцену на уровне третьего этажа, однако внизу установили специальную конструкцию для безопасного приземления. Обошлось без травм.

Говоря о внешности, актриса не стала изображать безупречную уверенность в себе.

«Не могу сказать, что я себя полностью принимаю. У меня есть комплексы», — призналась она.

Иногда поводом для недовольства становятся даже мелочи — причёска или небольшое пятнышко на коже. При этом родители всегда поддерживали дочь, а многие сомнения она связывает с влиянием соцсетей.

Ранее Life.ru сообщал, что Анна Пересильд решила временно отказаться от новых ролей ради учёбы. Артистка поступила в Московскую школу кино и намерена уделять больше времени занятиям, хотя интересные предложения по-прежнему готова рассматривать.