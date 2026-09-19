Ваня Дмитриенко признался в трёх неудачных отборах в «Голос. Дети»

Ваня Дмитриенко трижды пытался пройти отбор в «Голос. Дети», но ни одна из попыток не закончилась участием в проекте. Об этом певец рассказал во время съёмок в новом выпуске шоу.

Теперь артист оказался по другую сторону сцены — в кресле наставника. Исполнитель подчеркнул, что пришёл туда не ради своеобразной мести за прежние отказы и не собирается доказывать, насколько далеко продвинулся с тех пор.

«Я в «Голос. Дети» не попал три раза. Я сюда пришел не из мести. Нет такого, что я: «Смотрите, где я теперь сижу». Но для меня это просто огромное счастье. Посидеть в кресле наставника мне, куда интереснее, чем участвовать, потому что меня есть фантазия, идеи, как и что можно сделать, какие номера поставить», — ответил он.

Раньше, наблюдая за программой по телевизору, певец постоянно представлял, что изменил бы в постановках или чем дополнил выступления. Теперь такая возможность у него появилась уже на практике. Три неудачных кастинга в итоге сменились местом среди тех, кто сам выбирает будущих участников своей команды.

Ранее Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина поспорили на съёмках 13-го сезона шоу «Голос. Дети». Они не смогли поделить одного из сильнейших участников. Во время перепалки Дмитриенко заявил, что такое поведение непрофессионально. Гагарина ответила коллеге с юмором. Она пригрозила пожаловаться его возлюбленной Анне Пересильд, которая находилась в студии.