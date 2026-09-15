«Ругать молодого певца — грех»: Пригожин заступился за Дмитриенко после жёсткой критики Резника

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту певца Вани Дмитриенко, чьё творчество и манеру общения с поклонниками народный артист РФ Илья Резник ранее назвал ужасными и примитивными. В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин объяснил, почему категорически не согласен с мэтром и считает претензии к молодому артисту несправедливыми.

Продюсер признал блестящее владение речью Ильи Рахмиловича, однако охарактеризовал ситуацию как «извечный конфликт поколений». По словам Пригожина, Дмитриенко — ещё молодой исполнитель, а его основная аудитория состоит из детей и подростков. Если бы артист начал говорить со сцены на языке «высоких материй», он бы просто оттолкнул от себя фанатов.

Напротив, использование доступного и простого лексикона помогает Ване стирать границы между собой и слушателями, что Пригожин назвал абсолютно верным шагом с точки зрения шоу-бизнеса.

«Чем ближе ты к людям, тем больше народная любовь», — уточнил специалист.

Продюсер подчеркнул, что артист ещё успеет обогатить свой словарный запас, повзрослеть и измениться, а ругать его за желание быть «своим парнем» — грех, иронично добавив, что стать «недоступным, сложным и мерзким» певец ещё успеет.

А ранее Life.ru писал, что поэт ИльяРезник назвал творчество Дмитриенко «ужасным» и «примитивным». По словам пожилого артиста, его удручает то, что Ваня общается с поклонниками на своём «простом» языке.