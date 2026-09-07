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Опубликовано 7 сентября, 14:47

«Это ужасно»: Илья Резник обрушился на творчество Вани Дмитриенко

Поэт Резник назвал творчество Вани Дмитриенко «ужасным» и «примитивным»

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Сергей Булкин

Народный артист России поэт-песенник Илья Резник резко высказался о творчестве молодого певца Вани Дмитриенко. Об этом пишет «Абзац».

«Ваня Дмитриенко – это ужасно, он разговаривает с молодёжью на своем языке, а язык этот очень простой, примитивный. Это, конечно, удручает», — заявил поэт в интервью Тутте Ларсен для программы «Нетленка»

Резник также признался, что с трудом смотрит современные телепрограммы из-за низкого качества контента. Его жена Ирина Романова поддержала супруга.

«Я иногда включаю шоу-программы – эти песни ужасающие, этот рэп вечный... Это вообще кошмар, паноптикум какой-то», — заявила Романова.

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Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Ваня Дмитриенко стал заметным исполнителем этим летом. Он сумел заинтересовать слушателей разных возрастов благодаря новым хитам, особенно критик выделил композиции «Шёлк» и «Силуэт». Соседов назвал артиста «глотком свежего воздуха» среди стареющих звёзд, отметив, что Дмитриенко удалось объединить поколения и предложить универсальный образ.

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Анастасия Никонорова
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