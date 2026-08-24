Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 14:48

«Я не говорил, что идеальный»: Ваня Дмитриенко не согласен с резкими обвинениями Саши Айс в изменах и абьюзе

Ваня Дмитриенко впервые ответил на обвинения Саши Айс в абьюзе

Саша Айс и Ваня Дмитриенко. Обложка © VK / Саша Айс

Саша Айс и Ваня Дмитриенко. Обложка © VK / Саша Айс

Певец Ваня Дмитриенко впервые открыто ответил на обвинения своей бывшей девушки, блогерши Саши Айс, которая назвала его абьюзером. Он считает, что она специально его очерняет, чтобы привлечь к себе внимание, и что из-за этого уже началась травля его семьи и близких.

По словам Вани, Саша уже два года рассказывает эту историю, пользуясь тем, что он молчит, и впутывает в неё его окружение и личную жизнь.

«Я никогда не говорил, что я идеальный, что не совершал ошибок. И я на самом деле, выходя из страшно зависимых отношений, не намеренно причинял боль другим, пытаясь из них убежать. Мне было 15-16 лет, и справляться с этим я просто не умел. Мне есть что сказать на эту тему. Но я понимаю, что, скорее всего, это всё равно ничего не остановит. Будут появляться новые истории, новые трактовки, новые обвинения. Просто потому, что я продолжаю жить дальше», — добавил исполнитель.

Ваня подчеркнул, что хочет оставить прошлое в прошлом и не жить внутри отношений, которые закончились два года назад. Он назвал основные обвинения в свой адрес ложью и призвал прекратить клевету.

«Основополагающие обвинения в мой адрес и выбранная трактовка наших отношений не соответствуют правде», — добавил Дмитриенко.

Ваня Дмитриенко извинился перед певицей Линой Ли за её голос на сцене «Лужников»
Ваня Дмитриенко извинился перед певицей Линой Ли за её голос на сцене «Лужников»

Напомним, Саша Айс выпустила новое видео, где подробно рассказала о своих отношениях с певцом Ваней Дмитриенко. По её словам, он полностью контролировал её жизнь: запрещал носить обтягивающую одежду, встречаться с друзьями, заниматься с тренерами-мужчинами и проверял её переписки. Она также утверждает, что за два года отношений Дмитриенко периодически увлекался другими девушками. Его мама оправдывала это тем, что сыну нужна муза для творчества.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Ваня Дмитриенко
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar