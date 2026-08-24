«Я не говорил, что идеальный»: Ваня Дмитриенко не согласен с резкими обвинениями Саши Айс в изменах и абьюзе

Певец Ваня Дмитриенко впервые открыто ответил на обвинения своей бывшей девушки, блогерши Саши Айс, которая назвала его абьюзером. Он считает, что она специально его очерняет, чтобы привлечь к себе внимание, и что из-за этого уже началась травля его семьи и близких.

По словам Вани, Саша уже два года рассказывает эту историю, пользуясь тем, что он молчит, и впутывает в неё его окружение и личную жизнь.

«Я никогда не говорил, что я идеальный, что не совершал ошибок. И я на самом деле, выходя из страшно зависимых отношений, не намеренно причинял боль другим, пытаясь из них убежать. Мне было 15-16 лет, и справляться с этим я просто не умел. Мне есть что сказать на эту тему. Но я понимаю, что, скорее всего, это всё равно ничего не остановит. Будут появляться новые истории, новые трактовки, новые обвинения. Просто потому, что я продолжаю жить дальше», — добавил исполнитель.

Ваня подчеркнул, что хочет оставить прошлое в прошлом и не жить внутри отношений, которые закончились два года назад. Он назвал основные обвинения в свой адрес ложью и призвал прекратить клевету.

«Основополагающие обвинения в мой адрес и выбранная трактовка наших отношений не соответствуют правде», — добавил Дмитриенко.

Напомним, Саша Айс выпустила новое видео, где подробно рассказала о своих отношениях с певцом Ваней Дмитриенко. По её словам, он полностью контролировал её жизнь: запрещал носить обтягивающую одежду, встречаться с друзьями, заниматься с тренерами-мужчинами и проверял её переписки. Она также утверждает, что за два года отношений Дмитриенко периодически увлекался другими девушками. Его мама оправдывала это тем, что сыну нужна муза для творчества.