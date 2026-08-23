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23 августа, 12:24

Муза для абьюза: Блогерша Саша Айс описала отношения с Ваней Дмитриенко

Блогерша Саша Айс обвинила Ваню Дмитриенко в тотальном контроле и абьюзе

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ isashaice

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ isashaice

Блогерша Саша Айс в новом видео раскрыла подробности отношений с певцом Ваней Дмитриенко. По словам девушки, исполнитель хита «Венера-Юпитер» полностью контролировал её жизнь — запрещал носить облегающую одежду, общаться с друзьями и тренироваться с инструкторами-мужчинами, а также проверял переписки.

Саша утверждает, что артист во время их двухлетнего романа периодически увлекался другими девушками, а его мама оправдывала это тем, что сыну нужна муза для творчества. Сам Дмитриенко, по словам блогера, говорил её родителям, что имеет право на запреты, поскольку много делает и дарит дорогие подарки.

«В тот период мне знатно потрепали нервы: стирали переписки, устраивали скандалы, били кулаками стены», — поделилась Саша в соцсетях.

Окончательный разрыв произошёл из-за карьеры — блогер отказалась отменять важную рабочую поездку, что певец расценил как предательство. При этом Саша отмечает, что у неё нет причин хайповать на имени артиста: в 2020-м, когда они познакомились, Дмитриенко ещё не был медийной персоной.

Ваня Дмитриенко извинился перед певицей Линой Ли за её голос на сцене «Лужников»
Ваня Дмитриенко извинился перед певицей Линой Ли за её голос на сцене «Лужников»

Ранее отношения 20-летнего певца Ивана Дмитриенко и 16-летней актрисы Анны Пересильд стали предметом обсуждения в соцсетях. Как отметила психолог Любовь Наумова, успех союза зависит не от количества лет между партнёрами, а от совпадения по главным жизненным ориентирам. Конфликты могут возникнуть, если один настроен на активное развитие, а второй — на размеренность. Самое важное, по её мнению, — это общность внутреннего мира и взаимное понимание.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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