Муза для абьюза: Блогерша Саша Айс описала отношения с Ваней Дмитриенко
Блогерша Саша Айс обвинила Ваню Дмитриенко в тотальном контроле и абьюзе
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ isashaice
Блогерша Саша Айс в новом видео раскрыла подробности отношений с певцом Ваней Дмитриенко. По словам девушки, исполнитель хита «Венера-Юпитер» полностью контролировал её жизнь — запрещал носить облегающую одежду, общаться с друзьями и тренироваться с инструкторами-мужчинами, а также проверял переписки.
Саша утверждает, что артист во время их двухлетнего романа периодически увлекался другими девушками, а его мама оправдывала это тем, что сыну нужна муза для творчества. Сам Дмитриенко, по словам блогера, говорил её родителям, что имеет право на запреты, поскольку много делает и дарит дорогие подарки.
«В тот период мне знатно потрепали нервы: стирали переписки, устраивали скандалы, били кулаками стены», — поделилась Саша в соцсетях.
Окончательный разрыв произошёл из-за карьеры — блогер отказалась отменять важную рабочую поездку, что певец расценил как предательство. При этом Саша отмечает, что у неё нет причин хайповать на имени артиста: в 2020-м, когда они познакомились, Дмитриенко ещё не был медийной персоной.
Ранее отношения 20-летнего певца Ивана Дмитриенко и 16-летней актрисы Анны Пересильд стали предметом обсуждения в соцсетях. Как отметила психолог Любовь Наумова, успех союза зависит не от количества лет между партнёрами, а от совпадения по главным жизненным ориентирам. Конфликты могут возникнуть, если один настроен на активное развитие, а второй — на размеренность. Самое важное, по её мнению, — это общность внутреннего мира и взаимное понимание.
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