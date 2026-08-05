Ваня Дмитриенко извинился перед певицей Линой Ли за её голос на сцене «Лужников»

Скандал вокруг сольного концерта Вани Дмитриенко в «Лужниках» получил неожиданное развитие. После того как певица Лина Ли обвинила 20-летнего артиста в том, что он использовал её голос в выступлении с сестрой Лерой, ситуация, казалось, зашла в тупик. Однако вскоре конфликт был урегулирован.

«Со мной связался Ваня, извинился за произошедшую ситуацию. Я удалила ролик, чтобы дальше не распространялся. Прошу вас, пожалуйста-пожалуйста, ничего плохого не пишите Лере, сестре Вани. Она замечательная талантливая девушка. И она то точно в этой ситуации не виновата» — написала Лина в своих соцсетях.

Конфликт между Ваней Дмитриенко и певицей Линой Ли возник после сольного концерта в «Лужниках», где Ваня исполнил совместный трек «Ты со мной» со своей сестрой Валерией, но Лина Ли заявила, что в номере звучала фонограмма с её оригинальным вокалом. Она опубликовала видеообращение, обвинив команду в непрофессионализме. По словам Лины, зрители слышали именно её голос, а не живое пение сестры.

Концерт в «Лужниках» стал знаковым событием в карьере Дмитриенко, однако теперь он запомнится и этим мини-скандалом. Публика ожидает официальных заявлений от команды исполнителя, которые, возможно, прояснят детали договорённостей между музыкантами.

Ранее Книга рекордов России признала Ваню Дмитриенко самым молодым артистом, выступившим с сольным концертом на Большой спортивной арене «Лужников» в возрасте 20 лет, 9 месяцев и 8 дней, и главный редактор Станислав Коненко вручил ему награду после выступления. Рекорд официально внесён в реестр, и теперь Дмитриенко сменил Егора Крида, который ранее носил это звание.