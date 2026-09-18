«Это не профессионально»: Дмитриенко сцепился с Гагариной из-за юного участника шоу «Голос»

Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина устроили перепалку на съёмках 13-го сезона шоу «Голос. Дети», не сумев «поделить» одного из сильнейших участников. 20-летний исполнитель, ставший самым молодым наставником в истории проекта, жёстко отстаивал своё право заполучить вокалиста в команду

«Это не профессионально», — сказал Дмитриенко во время перепалки.

Певица ответила коллеге с юмором и пригрозила пожаловаться его возлюбленной Анне Пересильд, которая находилась в студии.

«Я сейчас пожалуюсь Ане!», — заявила Гагарина.

Для Дмитриенко нынешний сезон стал дебютным в роли наставника. Сам артист ранее признавался, что работа с детьми эмоционально непростая, поскольку ему придётся не только выбирать конкурсантов, но и впоследствии расставаться с частью своей команды. Премьера нового сезона состоится 25 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал, как Дмитриенко впервые публично ответил на обвинения своей бывшей девушки Саши Айс. Певец заявил, что основные претензии в его адрес не соответствуют действительности и призвал прекратить травлю его близких.