Евгению Хавтану — 65: как «Браво» пережило Агузарову, Сюткина и четыре десятилетия моды Оглавление Кто такой Евгений Хавтан и сколько ему лет Как появилась группа «Браво» Концерт, который закончился милицией Агузарова и первый большой взлёт «Браво» Как «Браво» пережило уход Агузаровой Сюткин и второй золотой век «Браво» Почему Валерий Сюткин ушёл из «Браво» Роберт Ленц: солист, который оказался в «Браво» дольше всех Почему «Браво» пережило всех своих солистов «Браво» и Сюткин снова вместе в 2026 году Жена и дочь Евгения Хавтана Какие песни «Браво» стали главными хитами Евгений Хавтан в 65 лет: почему «Браво» всё ещё существует FAQ 16 октября Евгению Хавтану исполняется 65 лет. Как он создал группу «Браво», пережил уход Агузаровой и Сюткина, кто поёт в группе сейчас и чем коллектив живёт в 2026 году. Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

16 октября 2026 года Евгению Хавтану исполняется 65 лет. Основатель и бессменный лидер группы «Браво» успел пройти путь от подпольных концертов и проблем с советской милицией до миллионных тиражей пластинок, стадионов и песен, которые пережили несколько поколений слушателей. Причём само «Браво» пережило то, после чего распадались десятки других групп: уход Жанны Агузаровой, Валерия Сюткина и череду других солистов. Life.ru рассказывает биографию Евгения Хавтана и историю главного московского рок-н-ролльного долгожителя.

Кто такой Евгений Хавтан и сколько ему лет

Евгений Львович Хавтан родился 16 октября 1961 года в Москве. В 2026-м музыканту исполняется 65 лет. Он композитор, гитарист, вокалист и человек, с именем которого история группы «Браво» связана практически неразрывно: вокалисты менялись, музыкальные эпохи заканчивались, а Хавтан оставался.

Музыкой он увлёкся ещё до профессиональной карьеры. Хавтан играл в «Редкой птице», затем оказался в группе «Постскриптум», которую возглавлял Гарик Сукачёв. Именно там он познакомился с барабанщиком Павлом Кузиным. Очень скоро выяснилось, что собственное представление Хавтана о музыке не слишком совпадает с тем, что делали коллеги. Из этого несовпадения в итоге и выросло «Браво».

Как появилась группа «Браво»

История «Браво» начинается осенью 1983 года. Хавтан и Кузин решили собрать новую команду, которая вместо тяжёлой рок-эстетики будет играть музыку, вдохновлённую рок-н-роллом, битом, рокабилли и 1950–1960-ми годами. В первый состав вошли бас-гитарист Андрей Конусов, саксофонист Александр Степаненко и совершенно необычная вокалистка, представлявшаяся Иванной Андерс. На самом деле её звали Жанна Агузарова.

Даже название родилось в характерной для раннего «Браво» театральной атмосфере. По версии официальной истории коллектива, его предложила подруга Агузаровой после похода в Большой театр: выкрики «браво!» показались ей идеальным именем для новой группы. До этого музыканты рассматривали варианты «Твист», «Шейк» и даже «КВН».

Одной из первых песен стали «Кошки». Уже тогда проявилась формула, которая затем десятилетиями будет отличать «Браво»: Хавтан пишет музыку, рядом появляются разные авторы текстов и разные голоса, но общий мир песни остаётся узнаваемым — город, любовь, автомобили, танцы, костюмы, старые пластинки и немного идеализированная Москва.

Концерт, который закончился милицией

Фото © РИА Новости / Валерий Шустов

Сегодня «Браво» ассоциируется с лёгким рок-н-роллом, но начиналась его история совсем не безоблачно.

18 марта 1984 года группа выступала в ДК «Мосэнерготехпром». Прямо во время концерта появились сотрудники милиции. Музыкантов задержали по делу о «нелегальной предпринимательской деятельности». Хавтана после этого отчислили из института, Агузарова оказалась под стражей, а на группу завели уголовное дело. Позже оно было закрыто за недостатком доказательств. Именно 18 марта «Браво» впоследствии стало считать своим официальным днём рождения, хотя коллектив собрался ещё в 1983-м.

После этой истории группа попала в советский «чёрный список». Хавтан, впрочем, образование всё-таки получил: институт он окончил в 1986 году. А буквально следом подпольная группа начала превращаться в одну из самых популярных команд страны.

Агузарова и первый большой взлёт «Браво»

Голос Жанны Агузаровой оказался почти идеальным для песен Хавтана. Он звучал одновременно ретро и совершенно непривычно для советской эстрады. «Жёлтые ботинки», «Старый отель», «Кошки», «Синеглазый мальчик», «Чудесная страна» сделали раннее «Браво» узнаваемым буквально с первых секунд.

В 1987 году фирма «Мелодия» выпустила первую официальную пластинку группы. Её тираж достиг пяти миллионов экземпляров — масштаб, который сегодня трудно представить даже применительно к самым крупным российским артистам.

Агузарова при этом была не просто певицей. Её внешний образ, манера двигаться, одежда и почти инопланетная эксцентричность сформировали визуальный язык первого «Браво».

Но в 1988 году Агузарова ушла из группы, решив строить сольную карьеру. Для большинства коллективов потеря настолько узнаваемого фронтмена могла означать конец. Для «Браво» это оказалось лишь первой большой сменой эпох.

Life.ru отдельно показывал, как образ Жанны Агузаровой менялся на протяжении четырёх десятилетий.

Как «Браво» пережило уход Агузаровой

Фото © РИА Новости / Игорь Михалев

Главная проблема была очевидной: искать «вторую Агузарову» бессмысленно. Хавтан в итоге пошёл другим путём — вместо попытки воспроизвести старое «Браво» группа начала менять собственный образ вместе с новым вокалистом.

На рубеже 1980–1990-х через микрофон «Браво» прошли несколько артистов. В 1989 году солистом стал Евгений Осин. С ним коллектив записал материал, включая песни «Мне грустно и легко» и «Добрый вечер, Москва!». Осин задержался ненадолго, зато вскоре стал большой сольной звездой.

После Осина появилась Ирина Епифанова, но и этот этап оказался коротким. К 1990 году становилось ясно: группе нужен не человек, который заменит Агузарову, а совершенно новый герой.

И тогда появился Валерий Сюткин.

Сюткин и второй золотой век «Браво»

Валерий Сюткин пришёл в «Браво» в 1990 году и предложил собственную концепцию: соединить американский рок-н-ролл 1950–1960-х с советской городской эстетикой того же времени. Не копировать прошлое, а придумать воображаемую Москву стиляг — с автомобилями, галстуками, танцами и персонажами, которые будто вышли из старой киноленты.

Так появилась одна из самых узнаваемых версий «Браво». «Вася», «Я — то, что надо», «Стильный оранжевый галстук», «Московский бит», «Дорога в облака» превратились в хиты, а сама группа снова пережила резкий подъём популярности.

История появления «Васи» вообще могла закончиться совсем иначе. Сюткин позднее рассказывал, что имя героя появилось во время репетиции при участии бас-гитариста Сергея Лапина, а Хавтан сначала встретил идею без восторга. В результате именно максимально простое имя стало одним из главных музыкальных символов эпохи.

Период начала 1990-х стал одним из самых интенсивных в истории коллектива. По данным официальной истории «Браво», в 1991–1994 годах группа дала более тысячи концертов.

И снова казалось, что найден окончательный состав. Но в 1995 году Сюткин ушёл.

Life.ru отдельно разбирал историю создания хита «Вася».

Почему Валерий Сюткин ушёл из «Браво»

Фото © РИА Новости / Александр Макаров

Со временем творческие представления Хавтана и Сюткина начали расходиться. Сам Сюткин в интервью 2026 года приводил в пример последний совместный альбом «Дорога в облака»: часть материала ему уже была внутренне не близка. Он хотел оставаться фронтменом, который полностью отождествляет себя с исполняемыми песнями.

В 1995 году музыкант начал собственную карьеру. И «Браво» второй раз за сравнительно короткое время потеряло человека, которого публика воспринимала как лицо группы.

Но произошло почти то же самое, что после Агузаровой: Хавтан не стал искать точную копию прежнего солиста.

Роберт Ленц: солист, который оказался в «Браво» дольше всех

Новым голосом стал Роберт Ленц. Любопытно, что он пробовался в «Браво» ещё после ухода Агузаровой, однако тогда выбор пал на других исполнителей. В середине 1990-х Хавтан вернулся к его кандидатуре.

Именно с Ленцем начинается самый длинный период истории «Браво» с одним постоянным вокалистом. Появились «Этот город», «Ветер знает», «Это за окном рассвет», новые альбомы и концертные программы.

Со временем Хавтан и сам стал чаще выходить к микрофону. Поэтому современное «Браво» уже не строится вокруг классической схемы «один фронтмен плюс музыканты». На официальном сайте коллектива среди участников сейчас указаны Евгений Хавтан, Роберт Ленц, Павел Кузин, Александр Степаненко, Михаил Грачёв и Рей Фромета.

Почему «Браво» пережило всех своих солистов

В этом и находится, пожалуй, главный секрет долголетия группы. «Браво» никогда не было только голосом Агузаровой или только образом Сюткина.

Постоянной величиной оставался сам музыкальный мир Хавтана.

Менялась мода, но внутри песен по-прежнему существовал город, где можно выйти на улицу в идеально сидящем пиджаке, включить старый автомобильный радиоприёмник и услышать музыку, которая одновременно напоминает 1962-й, 1989-й и сегодняшний день.

Поэтому каждый новый солист не обязан был изображать предыдущего. Агузарова принесла авангард и эксцентрику. Сюткин — московское стиляжество и мужскую элегантность. Ленц — более спокойное и мелодичное «Браво» второй половины 1990-х и последующих десятилетий. Хавтан при этом сохранял общий музыкальный ДНК.

Слово «мода» здесь особенно символично. В 2011 году «Браво» действительно выпустило альбом «Мода», причём музыку ко всем его основным композициям написал Хавтан. Пластинка появилась после многолетнего перерыва в выпуске нового материала.

Получился почти идеальный парадокс: группа, десятилетиями играющая музыку с оглядкой на середину XX века, сама периодически снова становилась модной.

«Браво» и Сюткин снова вместе в 2026 году

Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Самый красивый эпилог истории с Сюткиным случился уже в 2026 году.

20 июня на московском «Пикнике Афиши» Валерий Сюткин вновь вышел на сцену вместе с «Браво». Музыканты исполнили песни эпохи Сюткина, включая «Васю», «Стильный оранжевый галстук» и «Московский бит». Перед концертом певец говорил, что воспринимает встречу как давно назревший реюнион.

То есть спустя три десятилетия разрыв перестал выглядеть финальной точкой. Старые песни снова прозвучали с тем самым голосом, но рядом находилась и нынешняя версия группы.

А концертная жизнь «Браво» продолжается: официальный сайт коллектива, например, указывал большое московское выступление на ЦСКА Арене 13 августа 2026 года.

Это важная деталь для юбилейного портрета Хавтана. В 65 лет речь идёт не о музыканте, который просто время от времени вспоминает былые хиты, а о руководителе существующей концертной группы, созданной более четырёх десятилетий назад.

Жена и дочь Евгения Хавтана

О личной жизни Хавтан всегда говорил значительно меньше, чем о музыке. Его супругу зовут Марина, по образованию она инженер-экономист. У пары есть дочь Полина. В интервью музыкант рассказывал, что дочь занималась музыкой, но профессионально идти по стопам отца не захотела и выбрала кино и журналистику.

Для отдельного интента «Евгений Хавтан сейчас» Life.ru уже выпускал большой материал, поэтому в юбилейной биографии этот блок лучше сознательно не раздувать — так два URL не будут бороться друг с другом за один и тот же запрос.

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Какие песни «Браво» стали главными хитами

За четыре с лишним десятилетия у «Браво» накопилось несколько разных поколений хитов: ранние «Жёлтые ботинки», «Кошки», «Старый отель» и «Чудесная страна» связаны прежде всего с эпохой Агузаровой; «Вася», «Московский бит», «Я — то, что надо», «Стильный оранжевый галстук» и «Дорога в облака» — с эпохой Сюткина; «Этот город» и «Ветер знает» — уже с более поздним «Браво».

Именно поэтому спор о том, какой вокалист был для группы «главным», почти не имеет смысла. У нескольких поколений слушателей существует собственное «Браво».

А Хавтан у всех этих версий один.

Евгений Хавтан в 65 лет: почему «Браво» всё ещё существует

Фото © РИА Новости / Максим Блинов

Большинство групп намертво связываются с одним временем. Они становятся символом 1980-х, 1990-х или нулевых — и затем вынуждены десятилетиями воспроизводить собственное прошлое.

У «Браво» получилось иначе. Коллектив изначально строил собственную музыку на прошлом: американском рок-н-ролле, бите, советской эстраде и образе большого города середины XX века. Поэтому очередная смена музыкальной моды не могла сделать эту эстетику устаревшей — она уже была ретро с самого начала.

Менялись Агузарова, Осин, Епифанова, Сюткин, Ленц. Менялись страна, музыкальная индустрия и способы слушать музыку — от магнитофонных записей и винила до стриминга.

Не менялась одна вещь: человек с гитарой, который однажды решил, что старый рок-н-ролл можно превратить в современную московскую музыку.

16 октября Евгению Хавтану исполняется 65 лет. А придуманному им «Браво» уже больше сорока — и, судя по концертам 2026 года, ставить финальную точку в этой истории пока рано.

FAQ

Сколько лет Евгению Хавтану?

16 октября 2026 года Евгению Хавтану исполняется 65 лет. Музыкант родился 16 октября 1961 года в Москве.

Когда появилась группа «Браво»?

Группа была сформирована Евгением Хавтаном осенью 1983 года. При этом официальным днём рождения «Браво» считается 18 марта 1984 года — день знаменитого концерта, прерванного милицией.

Кто был солистом группы «Браво»?

Самые известные вокалисты разных периодов — Жанна Агузарова, Евгений Осин, Ирина Епифанова, Валерий Сюткин и Роберт Ленц. Вокальные партии также исполняет сам Евгений Хавтан.

Кто сейчас поёт в группе «Браво»?

Основным вокалистом коллектива остаётся Роберт Ленц, работающий с «Браво» с середины 1990-х. Значительную часть песен на концертах исполняет и Евгений Хавтан.

Вернулся ли Валерий Сюткин в «Браво»?

Нет, о постоянном возвращении Сюткина в состав не объявлялось. Однако летом 2026 года он снова выступил вместе с «Браво» на «Пикнике Афиши», исполнив хиты своего периода в группе.

Авторы Александра Новоселова