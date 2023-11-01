Валерий Сюткин рассказал о роли умершего Лапина в создании хита "Браво" "Вася"

Бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин в 1990-м внёс важную лепту в создание будущего хита коллектива под названием "Вася". Именно ему принадлежала идея назвать так "стилягу из Москвы", которого все знают. О той репетиции, на которой музыканты приступили к работе над своей "нетленкой", рассказал автор текстов песен "Браво", певец и композитор Валерий Сюткин.

"Когда я подошёл к припеву и пропел: "Конечно, Эдик", именно Серёжа сказал: "Валер, за "Эдика" нам наваляют шахтёры в Кемерове". Это была очень точная реприза, и я говорю: "Тогда русское имя должно быть… Ваня?" И тут "Вася" сорвалось с языка именно у Серёжи Лапина. И я сказал: "Точно, Вася!" — поделился воспоминаниями он в беседе с телеканалом "360".

Предложение оценили не все участники группы, например, её основатель Евгений Хавтан в потрясении схватился за голову, воскликнув: "Какой Вася?!", однако Сюткину идея очень понравилась и он не собирался от неё отказываться. Валерий урезонил товарища, объяснив ему, что такое имя позволит сыграть на контрасте, да и вообще почему стиляга не может быть Василием?

Самого Лапина артист охарактеризовал как яркого и стильного человека, отметив, что никто из прочих басистов "Браво" не смог бы превзойти Сергея в этом. Певец также назвал коллегу "чрезвычайно музыкальным" и отметил его "неповторимую стиляжную пластику". Такого человека очень грустно терять, добавил собеседник телеканала "360": Лапин украшал собой каждый концерт, при этом безупречно играя свои партии басов. Его вклад в популярность группы "Браво" сложно переоценить, подытожил Сюткин.