"А нас уже и след простыл": Сколько стоит таунхаус в Окленде осудившего спецоперацию лидера группы "Браво" Евгения Хавтана Лидер "Браво" Евгений Хавтан переехал за рубеж. У него жильё под Тель-Авивом и в Калифорнии. При этом зарабатывает он всё ещё в России. Что о нём известно? 30 июня, 21:17 Лидер группы "Браво" Евгений Хавтан. Коллаж © Life.ru Фот © ТАСС / Игорь Генералов, © zillow.com

Евгений Хавтан за Израиль, но против России

Профиль Евгения Хавтана в запрещенном Instagram много говорит о его позиции. Сразу после начала спецоперации лидер рок-группы "Браво" выложил траурный пост с антивоенными лозунгами:

— Моя мама, все её сестры и брат родились в маленьком украинском городе Шаргород Винницкой области. Мой дед ушёл оттуда на фронт и вместе с украинцами защищал нашу страну от фашистов. Даже в самом страшном сне я не мог представить, что это всё может снова повториться. Музыкант проводит какие-то свои параллели, игнорируя, как Украина относилась к жителям нынешних ДНР и ЛНР, как процветали нацисты из батальона "Азов"***.

Хавтан — типичный представитель "творческих либеральных кругов". Десять лет назад он публично поддерживал экстремиста Алексея Навального** и осуждал возвращение Крыма. Но миролюбие тут же испарилось, когда дело коснулось Земли обетованной.

Евгений Хавтан в группе "Браво" сейчас главный. Фото © ТАСС / Генералов Игорь

Осенью прошлого года, выложив в соцсетях флаг Израиля, Евгений Хавтан провёл серию концертов в поддержку ЦАХАЛ. В произральских пабликах можно встретить его свежие сообщения с оскорблениями Джо Байдена. Музыканту резко не понравилось, что американский президент раскритиковал Нетаньяху за операцию в Газе.

Раньше флагманом "Браво" была Жанна Агузарова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khavtanbravo

Где Хавтан осел в Израиле

62-летний Евгений Хавтан переехал в Израиль с дочерью Полиной и женой Мариной, едва началась СВО. Судя по тому, что семья перед этим изучала информацию в пабликах о репатриации, они могут планировать получение израильского гражданства.

Хавтаны обзавелись жильём в городе Ришон-Ле-Цион, расположенном вблизи Тель-Авива.

Если верить соцсетям дочери Хавтана, семья поселилась там в скромной квартире вдалеке от прибрежной полосы. Такая жилплощадь нынче в цене — от $600 тыс. обойдётся покупка.

Виды из израильской квартиры Евгения Хавтана. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bolina_polonaise

Напомним, что Евгений Хавтан вместе с иноагентами Андреем Макаревичем*, Максимом Покровским*, Татьяной Лазаревой** записал клип в поддержку Израиля.

Что у Евгения Хавтана есть в США















Согласно американским справочникам недвижимости, в 2017 году Евгений Хавтан купил за $605 тыс. жильё в калифорнийском городе Окленд рядом с парком дикой природы "Клермонт Хиллз". Речь о квартире на 100 квадратов в состоящем из таунхаусов премиум-кондоминиуме Caldecott Lane. На риэлторских сайтах есть фото интерьеров. Во дворе имеются собственное отдельное патио и общий для всех резидентов кондоминиума бассейн. Судя по местным налоговым базам, в среднем Хавтан платит за эту квартиру около $10 тыс. (до ста миллионов рублей) налогов в год.













Как Евгений Хавтан зарабатывает в России?

В России всё ещё функционирует ИП Евгения Хавтана. Судя по разрешённым видам деятельности, его контора зарабатывает на торговле музыкальными записями как через носители, так и посредством радио- и телепередач.

Доходы ни разу не публиковались, обороты неизвестны. Прошлым летом группа "Браво" вместе с Евгением Хавтаном выступила на калининградском фестивале "Сити джаз", а этим летом планирует дать концерт в Архангельске. По данным музыканта Вадима Степанцова, группу "Браво" крутят на патриотической радиостанции "Гордость".

Большие деньги каждый месяц Хавтану может принести сдача в аренду недвижимости. Когда его семья жила в Московском регионе, то пользовалась несколькими добротными квартирами: трёхкомнатными — в конструктивистском доме возле парка "Сокольники" (до 30 млн рублей) и панельной высотке у сквера (до 30 млн рублей) и двухкомнатной в историческом особняке около Таганского парка (около 20 млн рублей). Сдавать такую недвижимость можно за 200–300 тысяч в месяц.

Исторический особняк у Таганского парка. Фото © 2gis

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. ** Внесены в России в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов. ***Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации. ****Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Почему Евгений Хавтан не скрывает своё критическое отношение к России, но продолжает тут зарабатывать? 0 А где еще зарабатывать, если за границей он никому не нужен Видимо, он всегда не любил Россию Критикует, чтобы его не выгнали из Израиля и США

Авторы Пётр Егоров