"А нас уже и след простыл": Сколько стоит таунхаус в Окленде осудившего спецоперацию лидера группы "Браво" Евгения Хавтана
Лидер "Браво" Евгений Хавтан переехал за рубеж. У него жильё под Тель-Авивом и в Калифорнии. При этом зарабатывает он всё ещё в России. Что о нём известно?
Лидер группы "Браво" Евгений Хавтан. Коллаж © Life.ru Фот © ТАСС / Игорь Генералов, © zillow.com
Евгений Хавтан за Израиль, но против России
Профиль Евгения Хавтана в запрещенном Instagram много говорит о его позиции. Сразу после начала спецоперации лидер рок-группы "Браво" выложил траурный пост с антивоенными лозунгами:
— Моя мама, все её сестры и брат родились в маленьком украинском городе Шаргород Винницкой области. Мой дед ушёл оттуда на фронт и вместе с украинцами защищал нашу страну от фашистов. Даже в самом страшном сне я не мог представить, что это всё может снова повториться.
Музыкант проводит какие-то свои параллели, игнорируя, как Украина относилась к жителям нынешних ДНР и ЛНР, как процветали нацисты из батальона "Азов"***.
Хавтан — типичный представитель "творческих либеральных кругов". Десять лет назад он публично поддерживал экстремиста Алексея Навального** и осуждал возвращение Крыма. Но миролюбие тут же испарилось, когда дело коснулось Земли обетованной.
Евгений Хавтан в группе "Браво" сейчас главный. Фото © ТАСС / Генералов Игорь
Осенью прошлого года, выложив в соцсетях флаг Израиля, Евгений Хавтан провёл серию концертов в поддержку ЦАХАЛ. В произральских пабликах можно встретить его свежие сообщения с оскорблениями Джо Байдена. Музыканту резко не понравилось, что американский президент раскритиковал Нетаньяху за операцию в Газе.
Раньше флагманом "Браво" была Жанна Агузарова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khavtanbravo
Где Хавтан осел в Израиле
62-летний Евгений Хавтан переехал в Израиль с дочерью Полиной и женой Мариной, едва началась СВО. Судя по тому, что семья перед этим изучала информацию в пабликах о репатриации, они могут планировать получение израильского гражданства.
Хавтаны обзавелись жильём в городе Ришон-Ле-Цион, расположенном вблизи Тель-Авива.
Если верить соцсетям дочери Хавтана, семья поселилась там в скромной квартире вдалеке от прибрежной полосы. Такая жилплощадь нынче в цене — от $600 тыс. обойдётся покупка.
Виды из израильской квартиры Евгения Хавтана. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bolina_polonaise
Напомним, что Евгений Хавтан вместе с иноагентами Андреем Макаревичем*, Максимом Покровским*, Татьяной Лазаревой** записал клип в поддержку Израиля.
Что у Евгения Хавтана есть в США
Согласно американским справочникам недвижимости, в 2017 году Евгений Хавтан купил за $605 тыс. жильё в калифорнийском городе Окленд рядом с парком дикой природы "Клермонт Хиллз". Речь о квартире на 100 квадратов в состоящем из таунхаусов премиум-кондоминиуме Caldecott Lane. На риэлторских сайтах есть фото интерьеров. Во дворе имеются собственное отдельное патио и общий для всех резидентов кондоминиума бассейн. Судя по местным налоговым базам, в среднем Хавтан платит за эту квартиру около $10 тыс. (до ста миллионов рублей) налогов в год.
Как Евгений Хавтан зарабатывает в России?
В России всё ещё функционирует ИП Евгения Хавтана. Судя по разрешённым видам деятельности, его контора зарабатывает на торговле музыкальными записями как через носители, так и посредством радио- и телепередач.
Доходы ни разу не публиковались, обороты неизвестны. Прошлым летом группа "Браво" вместе с Евгением Хавтаном выступила на калининградском фестивале "Сити джаз", а этим летом планирует дать концерт в Архангельске. По данным музыканта Вадима Степанцова, группу "Браво" крутят на патриотической радиостанции "Гордость".
Большие деньги каждый месяц Хавтану может принести сдача в аренду недвижимости. Когда его семья жила в Московском регионе, то пользовалась несколькими добротными квартирами: трёхкомнатными — в конструктивистском доме возле парка "Сокольники" (до 30 млн рублей) и панельной высотке у сквера (до 30 млн рублей) и двухкомнатной в историческом особняке около Таганского парка (около 20 млн рублей). Сдавать такую недвижимость можно за 200–300 тысяч в месяц.
Исторический особняк у Таганского парка. Фото © 2gis
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
** Внесены в России в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов.
***Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
****Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.
Почему Евгений Хавтан не скрывает своё критическое отношение к России, но продолжает тут зарабатывать?