Сидни Суини и Мэрилин Монро оказались родственницами

Сидни Суини и Мэрилин Монро оказались девятиюродными сёстрами. К такому выводу пришли специалисты генеалогического сервиса MyHeritage, о чём написало издание The Hollywood Reporter.

Родственную ниточку между актрисами вычислили по мужским линиям. У Суини это её отец Стивен Суини, у Монро — биологический отец Чарльз Стэнли Гиффорд. Обе фамилии сходятся на общем предке по имени Эзра Перри. Этот переселенец жил в городе Сэндвич в штате Массачусетс в 1625–1689 годах.

Поводом для исследования стало давнее сходство двух звёзд. Публика не раз сравнивала их внешне, и именно эти разговоры подтолкнули команду MyHeritage проверить, есть ли между актрисами реальное родство.

29-летняя Сидни Суини и сама нередко обыгрывает образ Монро на публике. На фестивале в Санта-Барбаре в 2026 году она вышла в винтажном платье, напоминающем наряд легенды с обложки журнала Life за апрель 1952 года. Похожий белый образ в духе Монро актриса выбрала и для декабрьской премьеры «Горничной» в Лос-Анджелесе в 2025 году.

Как ранее сообщал Life.ru, у Мэрилин Монро нашли ещё одну неожиданную родственницу. Специалисты сервиса Ancestry установили, что девятиюродной сестрой актрисы оказалась Дакота Джонсон. По их данным, обе звезды происходят от англичан Ричарда и Черити Тайдингс. Интерес к этой теме возник после того, как Джонсон сыграла в короткометражке, где примерила образ иконы кино XX века.