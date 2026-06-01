Не глупая блондинка, а революционерка с книгами: Кем была Монро, пока все считали её дурой Оглавление «Глупая блондинка»: как Голливуд навязывал образ беспечной Монро Мечта сыграть Грушеньку из «Братьев Карамазовых» Собственная продюсерская компания Борьба с дискриминацией цветных звёзд 100 лет назад, 1 июня 1926 года, родилась Мэрилин Монро. Её белое платье, платиновый блонд и знаменитая улыбка стали частью мировой поп-культуры. Но какой она была на самом деле, мало кто знает до сих пор. 31 мая, 22:15 Спасла карьеру Эллы Фицджеральд и училась по Станиславскому: Почему Мэрилин Монро была не глупой, а отчаянно смелой. Обложка © GPTChat

«Глупая блондинка»: как Голливуд навязывал образ беспечной Монро

Образ «глупой блондинки» стал главным штампом, который Голливуд закрепил за Мэрилин Монро ещё в начале карьеры, когда она по требованию студии перекрасила каштановые волосы в блонд. Продюсеры быстро поняли, что зрители охотно реагируют на сочетание яркой внешности, мягкого голоса и наивного поведения героинь. Однако в реальной жизни Монро резко отличалась от персонажей вроде Душечки или девушки из фильма «Как выйти замуж за миллионера». Хотя в этих лентах она продемонстрировала яркий комедийный дар — пожалуй, самое сложное амплуа.

Многие современники актрисы отмечали её наблюдательность, хорошую память и постоянное стремление к самообразованию. Несмотря на отсутствие полноценного системного образования, Монро много читала и старалась восполнить пробелы в знаниях самостоятельно.

Особое внимание она уделяла актёрскому мастерству. В начале 1950-х годов, уже будучи кинозвездой, она решила серьёзно заняться профессиональным обучением. Актриса переехала в Нью-Йорк и поступила в знаменитую Actors Studio, где занималась под руководством Ли Страсберга — одного из главных представителей системы Станиславского в США. Для голливудской знаменитости такого масштаба это было необычным шагом: большинство актёров её уровня уже не считали необходимым продолжать обучение.

Коллеги по Actors Studio вспоминали, что Монро относилась к занятиям крайне ответственно. Она могла часами репетировать сцены, анализировать мотивацию персонажей и обсуждать психологию героев. При этом сама актриса часто страдала от неуверенности в себе и болезненно реагировала на критику.

Распространённый миф о низком интеллекте Монро поддерживался не только киностудиями, но и средствами массовой информации. Журналисты нередко задавали ей провокационные вопросы, ожидая услышать примитивные ответы. Однако актриса часто демонстрировала тонкое чувство юмора и умение иронизировать.

Так, когда один из журналистов обозвал её наряд вульгарным и заявил, что даже мешок из-под картошки смотрелся бы на ней лучше, Мэрилин не стала устраивать скандал. Она организовала знаменитую фотосессию в картофельном мешке — где выглядела, как всегда, потрясающе.

Мэрилин Монро в мешке из-под картошки. Фото © Getty Images / Earl Theisen Collection

Мечта сыграть Грушеньку из «Братьев Карамазовых»

В личной библиотеке актрисы находилось более четырёхсот книг. После смерти Монро исследователи обнаружили среди них произведения классической литературы, философские труды, книги по психологии, драматургии и истории искусства. Особое место в её коллекции занимали произведения Фёдора Достоевского. Актриса неоднократно упоминала, что восхищается глубиной русской литературы и тем, как авторы раскрывают внутренний мир человека.

Монро читала Достоевского в период, когда уже была мировой знаменитостью. По словам знакомых, роман «Братья Карамазовы» произвёл на неё сильное впечатление. Многие биографы считают, что актриса особенно остро воспринимала подобные темы из-за собственных психологических проблем и непростого жизненного опыта.

Мечтой Мэрилин было сыграть Грушеньку из «Братьев Карамазовых». Актрису привлекала сложность этого образа, сочетание чувственности, внутренней силы и эмоциональной трагедии. Она считала, что эта роль позволила бы ей показать драматический талант и избавиться от навязанного Голливудом амплуа.

В библиотеке Мэрилин Монро было до 400 книг. Фото © Getty Images / Michael Ochs Archives

Но любовь кинодивы к чтению резко контрастировала с образом, который создавал Голливуд. Студии предпочитали демонстрировать публике сексуальную и легкомысленную кинозвезду. По этой причине интеллектуальные интересы Монро практически не освещались в прессе.

Сохранились фотографии, на которых Монро запечатлена с книгами в руках. Одним из самых известных стал снимок, сделанный фотографом Ивом Арнольдом в 1955 году. На фотографии актриса сидит на детской площадке в Нью-Йорке и читает «Улисса» Джеймса Джойса — роман, считающийся одним из самых сложных произведений мировой литературы.

Собственная продюсерская компания

В середине 1950-х годов Мэрилин Монро сделала шаг, который для актрисы того времени считался революционным. Устав от однотипных ролей и полного контроля со стороны киностудий, она решила самостоятельно влиять на собственную карьеру. В 1955 году после выхода фильма «Зуд седьмого года» со знаменитой сценой с летящим белым платьем она вместе с фотографом Милтоном Грином основала компанию Marilyn Monroe Productions.

Для Голливуда той эпохи это было вызовом. Крупные студии полностью контролировали актёров: определяли условия контрактов, утверждали сценарии и формировали публичный образ звёзд. Мэрилин открыто выступила против этой системы.

Мэрилин Монро за чтением. Фото © Getty Images / Michael Ochs Archives

Создание собственной компании сопровождалось конфликтом с киностудией 20th Century Fox. Руководство студии считало поведение актрисы проявлением неблагодарности и даже временно отстранило её от работы. Однако Монро добивалась более качественных сценариев, увеличения гонораров и уважительного отношения к себе как к профессиональной актрисе. В результате студия была вынуждена пойти на уступки и подписать с ней новый контракт.

Единственным проектом, который успела выпустить компания, стал фильм «Принц и танцовщица» (1957), где Монро снялась вместе с Лоренсом Оливье. Фирма просуществовала до смерти актрисы в августе 1962 года.

Борьба с дискриминацией цветных звёзд

Мэрилин Монро редко ассоциируется с общественной или политической деятельностью, однако в действительности актриса не раз использовала свою популярность для поддержки людей, сталкивавшихся с дискриминацией. Одним из наиболее известных эпизодов стала её помощь темнокожей певице и актрисе Элле Фицджеральд, которая в середине XX века подвергалась ограничениям из-за расовой политики, сохранявшейся в США даже после окончания Второй мировой войны.

В 1950-х годах американское общество продолжало жить в условиях расового неравенства. Несмотря на рост популярности джаза и блюза, многие престижные клубы и концертные площадки отказывались приглашать цветных артистов или предлагали им выступления на унизительных условиях.

Элла Фицджеральд и Мэрилин Монро. Фото © Getty Images / Bettmann

Руководство известного клуба Mocambo в Лос-Анджелесе долгое время не соглашалось приглашать Фицджеральд, несмотря на её популярность. Владельцы опасались, что выступления темнокожей певицы могут негативно сказаться на репутации заведения среди консервативной публики. Для американского шоу-бизнеса того периода подобная практика была обычным явлением.

Ситуация изменилась благодаря вмешательству Мэрилин Монро. Узнав о проблеме, актриса лично связалась с владельцем клуба и пообещала каждый вечер занимать столик в первом ряду, если Фицджеральд получит возможность выступать на сцене Mocambo. Для руководства заведения это предложение имело огромное значение: Монро в тот момент была одной из самых известных женщин мира, а её присутствие автоматически привлекало внимание прессы, фотографов и публики.

В результате клуб согласился заключить контракт с Фицджеральд. Концерты прошли с большим успехом, а сама певица позже признавалась, что именно поддержка Монро помогла ей выйти на новый уровень популярности, и отметила, что Мэрилин была человеком, опережающим своё время.

Кроме истории с Фицджеральд сохранились свидетельства о том, что Монро поддерживала дружеские отношения со многими темнокожими артистами, например с Дороти Дэндридж, и выступала против ограничений, существовавших в американском обществе.

Так за фасадом голливудской иконы и «Душечки» скрывался человек с высоким интеллектом, серьёзными амбициями и огромным интересом к литературе, театру и психологии. Монро много читала, изучала актёрское мастерство, вращалась в интеллектуальном обществе Нью-Йорка и стремилась доказать, что способна играть сложные драматические роли. И это сочетание женственности, красоты и силы характера делает Мэрилин той самой легендой.