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4 августа, 10:26

Мистика Голливуда: Дакота Джонсон и Мэрилин Монро оказались родственницами

Исследование Ancestry выявило родство Дакоты Джонсон и Мэрилин Монро

Обложка © ТАСС / АР / Evan Agostini, DPA / БО

Обложка © ТАСС / АР / Evan Agostini, DPA / БО

Исследователи генеалогического сервиса Ancestry обнаружили неожиданную семейную связь между современными знаменитостями и легендами прошлого. Специалисты установили, что Дакота Джонсон и Мэрилин Монро приходятся друг другу девятиюродными сестрами. Данные приводит The Guardian.

Интерес к биографии актрисы возник на фоне съёмок в короткометражной ленте «Удар плоти». В этом проекте артистка примерила образ главной иконы киноиндустрии XX века, что заставило фанатов пристальнее изучить историю обеих женщин.

Эксперты выяснили, что обе звезды происходят от Ричарда и Черити Тайдингс. Эти англичане были одними из первых поселенцев в американском штате Мэриленд в XVII столетии.

Родословная Монро берёт начало от их дочери Претиции. В свою очередь, линия Джонсон и её родителя Дона тянется от младшей сестры Претиции — Мэри.

Столь глубокое погружение в историю стало доступным благодаря масштабным цифровым архивам. Современные базы данных объединяют миллиарды записей о бракосочетаниях, переписи населения и миграционных процессах.

Подобные инструменты позволяют прослеживать происхождение человека на десятки колен назад. Это открывает генеалогические тайны, которые оставались недоступными даже профессиональным историкам еще несколько лет назад.

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Оксана Попова
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