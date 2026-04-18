Звезда «Американского пирога» ушла в OnlyFans в 52 года

Актриса Шеннон Элизабет, известная по фильмам «Американский пирог» и «Очень страшное кино», присоединилась к платформе OnlyFans. О запуске профиля артистка рассказала в интервью изданию People. По её словам, решение связано с желанием большей творческой свободы и прямого общения с поклонниками.

Элизабет отметила, что платформа позволяет ей самостоятельно определять формат взаимодействия с аудиторией и не зависеть от внешнего контроля. 52-летняя актриса подчеркнула, что за годы карьеры в Голливуде часто сталкивалась с ограничениями в принятии решений.

«Я всю карьеру провела в Голливуде, где другие люди контролировали мои решения. Теперь я хочу это изменить: показать свою более сексуальную сторону, которую никто еще не видел, а также стать ближе к моим поклонникам», — заключила она.

