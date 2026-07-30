Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 10:18

Нолан приплыл раньше срока: «Одиссею» уже крутят в российских городах

Российские кинотеатры досрочно запустили показы «Одиссеи»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Некоторые кинотеатры Москвы и других российских городов начали показывать «Одиссею» Кристофера Нолана раньше 30 июля — даты, на которую был намечен массовый неофициальный старт картины в стране.

Фильм демонстрируют в формате так называемого предсеансного обслуживания. Зритель покупает билет на российскую короткометражку, перед которой фактически смотрит трёхчасовую картину Нолана. Официального проката у «Одиссеи» в России нет: заявка на выдачу прокатного удостоверения в Минкультуры не поступала.

Нолан заставил мир снова читать Гомера: Как подступиться к «Одиссее» и не бросить её через 5 минут
Нолан заставил мир снова читать Гомера: Как подступиться к «Одиссее» и не бросить её через 5 минут

Подсчитать российские сборы фильма при такой схеме практически невозможно. Выручка в документах относится к короткометражке, поэтому сообщения о триумфальном старте «Одиссеи» в России пока основаны лишь на косвенных данных.

За первый уик-энд картина заработала 167 миллионов рублей в странах СНГ без учёта России и Белоруссии. Фильм показали в 151 кинотеатре, и он возглавил региональный прокат.

Что посмотреть до выхода «Одиссеи» Нолана: 7 культовых фильмов по мотивам мифов Древней Греции
Что посмотреть до выхода «Одиссеи» Нолана: 7 культовых фильмов по мотивам мифов Древней Греции

В официальном российском бокс-офисе с 23 по 26 июля лидером осталась семейная комедия «На деревню дедушке 2» с Юрием Стояновым. За выходные она собрала около 76 миллионов рублей.

Мировой прокат «Одиссеи» начался 17 июля. В главных ролях снялись Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон и другие голливудские звёзды.

«Одиссея» за 12 рублей: Мошенники грабят россиян через фальшивые киносайты
«Одиссея» за 12 рублей: Мошенники грабят россиян через фальшивые киносайты

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar