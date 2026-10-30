Телеведущий в Мексике пнул дрон и разбил губу модели в прямом эфире

Мексиканский телеведущий Эрнесто Чавана случайно травмировал модель Изабеллу Рохас, пнув в её сторону беспилотник во время прямого эфира комедийного шоу Es Show. Аппарат угодил девушке в лицо и разбил губу. Об инциденте сообщает The Sun.

Телеведущий пнул дрон ногой и угодил им в лицо модели. Видео © X / RepDeFiFidonia

Инцидент произошёл 26 октября в телестудии города Монтеррей. Во время съёмок рядом с ведущим завис небольшой дрон. Чавана разозлился и ударил аппарат ногой, после чего тот отлетел прямо в лицо стоявшей неподалёку участнице программы. Девушка схватилась за лицо, а коллеги поспешили увести её со съёмочной площадки.

Сам ведущий сначала обрушился с претензиями на съёмочную группу, спросив, видят ли сотрудники, к чему привели их действия. Однако спустя несколько минут Рохас вернулась в эфир и заверила зрителей, что чувствует себя нормально, хотя губа у неё была повреждена.

Чавана принёс модели извинения и признался, что ему стыдно за произошедшее. При этом телеведущий предположил, что столь неудачный удар мог получиться из-за его новых ботинок.

Руководство телеканала пообещало покрыть медицинские расходы пострадавшей и выплатить компенсацию. Однако пользователи соцсетей раскритиковали поведение Чаваны, заявив, что оплачивать лечение должен сам ведущий.