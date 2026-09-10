Из студии — на трон: Телеведущего выбрали королём Торо, но семья его предшественника против
Новым королём Торо в Уганде выбрали телеведущего
Эдвард Рукиди Кидзанангома. Обложка © YouTube / UBC Television Uganda
Телеведущий государственной корпорации Уганды UBC принц Эдвард Рукиди Кидзанангома выбран новым правителем королевства Торо. Решение принял комитет по наследованию, сообщает Reuters.
Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV. Фото © Wikipedia / Ssemmanda will
Назначение вызвало возражения со стороны семьи покойного короля Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV. Его мать Бест Кемигиса заявила, что выбор комитета противоречит последней воле сына.
Завещание огласили в день смерти монарха в присутствии родственников и представителей правительства. При этом королева-мать не уточнила, кого Ойо называл своим преемником.
Ранее среди претендентов на престол упоминался вратарь и капитан лондонского футбольного клуба SE Dons Джордж Десмонд Камураси. О возможном назначении спортсмена писала британская газета The Times.
В Уганде официально признаны несколько традиционных королевств. Они не обладают государственной властью, однако сохраняют заметное культурное и общественное влияние.
Ойо умер 27 августа в США в возрасте 34 лет. Он проходил лечение от агрессивной формы рака. Будущий монарх занял трон в 1995 году, когда ему было три года, и считался самым молодым действующим королём мира. Life.ru рассказывал, что на его должность также претендовал голкипер лондоского клуба SE Dons.
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