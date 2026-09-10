Из студии — на трон: Телеведущего выбрали королём Торо, но семья его предшественника против

Телеведущий государственной корпорации Уганды UBC принц Эдвард Рукиди Кидзанангома выбран новым правителем королевства Торо. Решение принял комитет по наследованию, сообщает Reuters.

Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV. Фото © Wikipedia / Ssemmanda will

Назначение вызвало возражения со стороны семьи покойного короля Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV. Его мать Бест Кемигиса заявила, что выбор комитета противоречит последней воле сына.

Завещание огласили в день смерти монарха в присутствии родственников и представителей правительства. При этом королева-мать не уточнила, кого Ойо называл своим преемником.

Ранее среди претендентов на престол упоминался вратарь и капитан лондонского футбольного клуба SE Dons Джордж Десмонд Камураси. О возможном назначении спортсмена писала британская газета The Times.

В Уганде официально признаны несколько традиционных королевств. Они не обладают государственной властью, однако сохраняют заметное культурное и общественное влияние.